Volgens de laatste geruchten werkt Apple aan een nieuwe slimme camera voor thuis die geen videobeelden op kan nemen.

Het gerucht komt van Mark Gurman, de Apple-expert van Bloomberg die vaak erg op de hoogte is van wat er binnen het bedrijf speelt. In zijn Power On-podcast vertelt hij over de nieuwe camera.

De meeste thuiscamera’s nemen beelden op die je later kan terugkijken. Deze camera’s zijn vooral bedoeld voor beveiliging. Volgens Gurman zal de nieuwe Apple-camera echter geen beelden opnemen. In plaats daarvan worden alleen tekstuele beschrijvingen gegeven. Het gaat dan ook om hele kleine camera’s.

Infrarood sensoren

De camera krijgt naar verluidt een sensor die met AI “de omgeving van je huis analyseert”. De camera kan gezichten herkennen en gebruikt infrarood sensoren om te bepalen wie er in een bepaalde kamer is. Het zou de bedoeling zijn dat mensen in verschillende kamers van hun huis deze camera’s ophangen.

De gezichtsherkenning is voor meer zaken handig dan alleen veiligheid: zo zou de camera ook de thuissituatie aan kunnen passen afhankelijk van wie er aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de favoriete muziek van iemand spelen wanneer deze persoon aanwezig is, of door de lichten automatisch uit te doen wanneer iemand de kamer verlaat.

Homekit-systeem op de schop

Naast Apple’s eigen camera’s zou Apple ook het Homekit-ecosysteem op de schop nemen. Homekit is Apple’s systeem waarmee lichten, camera’s, sloten en thermostaten bestuurd kunnen worden met een iPhones, Macs, Apple Watches en andere Apple-apparaten.

Apple zou van plan zijn om het systeem te verbeteren om zo meer voet te krijgen in de smarthomemarkt. Daarbij zou Apple ook samenwerken met andere bedrijven die divers apparatuur gaan produceren om hier gebruik van te maken. Deze apparaten worden dan aangestuurd door de nieuwe versie van Homekit die draait op Siri AI.

Nog geen officiële aankondiging

De smarthomemarkt is gigantisch en het is dus geen grote verrassing dat Apple hier waarschijnlijk meer op wil inzetten. Dankzij Siri AI heeft Apple ook meer mogelijkheden om AI te gebruiken en consumenten nog beter te bedienen met dergelijk apparatuur en software. Officieel heeft Apple op dit moment nog niets uit de doeken gedaan.