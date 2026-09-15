iOS 27 is uit en dat is de grote update voor je iPhone . Elk jaar komt er zo’n update uit die echt met grote, nieuwe functies komt en nu is het zo ver. Je wil natuurlijk weten wat er dan zoal nieuw is. We noemen een aantal interessante functies op.

Siri AI niet in Nederland

Het grootste nieuwe ding van iOS 27 is Siri AI: de assistent die je al jaren kent en gebruikt is namelijk helemaal opnieuw gebouwd. Alleen is het spijtige dat je die functie misschien wel meteen wil gebruiken: het kan niet. De EU heeft bepaalde eisen en daaraan wil of kan Apple op dit moment niet voldoen. Dus ja, de functie die met stip op 1 staat van iets dat je zeker moet uitproberen, is er dus nog even niet.

Er zijn echter genoeg andere dingen over die nieuw zijn, al gaat het grotendeels wel om veel functies die sneller zijn: apps starten sneller op en foto’s zijn sneller geladen, naast dat AirDroppen en zoeken nu ook in snelheid is toegenomen. Dat is dus vooral wat je zal merken, maar een functie die je meteen wil gebruiken is voor ouders: de kindveiligheid is verbeterd en laat je met Ask to Browser bijvoorbeeld nieuwe websites goedkeuren die je kind dan mag bezoeken. Ook laat schermtijd je nu tijdslimieten per app instellen.

Apple Intelligence

Verder is ook wel wat AI bij: Apple Intelligence krijgt bijvoorbeeld binnen Foto’s de optie om met Spatial Reframing een foto een andere compositie te geven, terwijl Extend Intelligent beeld verder laten doorlopen dan hun randen. Clean Up kan nu bovendien beter grote dingen uit je beeld verwijderen zodat niet te veel opvalt dat er iets is weggehaald.

iOS 27 is beschikbaar voor: iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 17, iPhone 17 Air, iPhone 16-serie, iPhone 15-serie, iPhone 14-serie, iPhone 13-serie, iPhone 12-serie, iPhone 11-serie en iPhone SE (2e en 3e generatie). Ook op de Mac en iPad zijn vernieuwingen te vinden, want ook daar is de jaarlijkse update van het besturingssysteem live. Eén van de grootste veranderingen is dat dynamische vensterhoeken weer verdwijnen en vensters dus weer de bekende ronding hebben. iPad werkt vooral veel sneller, zeker in de Foto-app. Apple Watch heeft ook een softwareupdate gekregen en die zorgt er onder andere voor dat er een nieuw appscherm oppopt.