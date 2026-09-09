Apple heeft zijn AirPods 5 uit de doeken gedaan. De oordopjes zouden aanzienlijk betere active noise cancelling hebben, naast handsfree toegang tot de slimme assistent van Apple, Siri AI. Apple belooft de beste audio -ervaring ooit in 'deze stijl' AirPods.

AirPods 5

Het gaat om oordopjes die niet de gehoorgang blokkeren, maar er juist iets voor zitten. Apple gebruikt een nieuwe, multiport akoestische architectuur waarmee het geluid nog beter moet zijn, mede door de adaptieve EQ. Er zou 50 procent meer extern geluid worden verwijderd vergeleken met de AirPods 4. Terwijl er ook voor mensen die liever wel de boel in de gaten houden, een betere Transparency-modus is.

De oordopjes kunnen tegen zweet, stof en water en er is ook een draadloze oplaadcase bij om ze een langere batterijduur te even. Apple geeft aan dat de batterijduur 1 uur langer is dan AirPods 4 met ANC aan. Ze kunnen 5 uur afspelen met ANC aan en in totaal 22 uur met case. Hoewel dat meer is dan zijn voorganger is de batterijduur vergeleken met andere merken erg mager. Die gaan vaak 6 tot 9 uur mee voordat ze weer opgeladen hoeven te worden.

Siri AI

Ook geeft het aan dat de oordopjes Siri AI bevatten in combinatie met je iPhone en dat je Live Translation kunt gebruiken om te vertalen wat iemand tegen je zegt. Ook kun je met je hoofd bewegen om met Siri te communiceren.

Apple geeft aan: "Geïnspireerd door AirPods Pro 3 en vernieuwd voor AirPods 5: Een nieuwe akoestische multiport-architectuur en een volgende generatie Adaptieve EQ leveren een rijker en gedetailleerder geluid op voor een nog breder scala aan oorvormen. Dit maakt Gepersonaliseerde ruimtelijke audio meeslepender en dynamischer, zodat de gebruiker het gevoel krijgt dat hij omringd wordt door wat hij luistert."

Siri AI wordt toegevoegd in iOS 27 en kan meer dan voorheen. Ze geeft meer persoonlijk advies en kan dankzij toegang tot agenda, mail, foto's en meer ook beter van dienst zijn. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een nummer af te spelen dat een vriend aanraadde.

Volumeslider

Ook fijn: er zit een volumeslider op de oordopjes, waardoor je alleen maar langs het staafje hoeft te slepen met je vinger om het volume harder of zachter te zetten.

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De nieuwe AirPods 5 zijn vanaf vandaag te bestellen en liggen vanaf vrijdag 18 september in de winkel voor de prijs van 169 euro met draadloze case. Anders zijn ze 149 euro.

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