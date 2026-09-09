Het wemelde op IFA van de robotstofzuigers, maar wat als je er nog geeneen hebt en er eentje wil aanschaffen? Vroeger waren er andere dingen om naar te kijken dan nu, want er is inmiddels veel veranderd in de wereld van robotstofzuigers. Hierop kun je het beste letten wanneer je een robotstofzuiger zoekt.

Heeft hij LiDAR?

Een goedkope robotstofzuiger heeft de neiging om iets meer als een kip zonder kop te rijden dan een exemplaar dat LiDAR heeft of een goede camera om je huis in kaart te brengen. Het voordeel is dat eentje met LiDAR ook makkelijker kan aanpassen aan een nieuwe situatie, zoals wanneer er ineens een stoel middenin de kamer staat. In het verlengde hiervan is het goed om obstakelherkenning te zoeken: het is handig als een robotstofzuiger veel obstakels kan herkennen, zodat hij niet vastloopt.

Dweilen of niet?

Een andere grote vraag om te beantwoorden is hoe belangrijk je dweilen vindt. Goedkope robotstofzuigers met dweil hebben gewoon zo'n lapje eronder geplakt, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Robotstofzuigers met een roller als dweil zijn vaak veel effectiever. Ze zijn er ook met twee ronde dweilkopjes, die vaak ook nog uitgestoken kunnen worden om zo ook in de hoekjes te komen.

Hoe hoog kan hij?

Sommige robotstofzuigers kunnen geen enkel hobbeltje over, veel komen wel zo'n 4 centimeter, maar je hebt ze tegenwoordig ook die wel 9 centimeter hoog kunnen komen om zo bijvoorbeeld een dik tapijt op te komen of de onderkant van een open kast. Het voordeel is dat hij dan ook wat zelfredzamer is, zodat je hem gerust alleen zijn gang kunt laten gaan.

Wat is zijn zuigkracht?

Je wil een robotstofzuiger met flink wat zuigkracht, zodat hij grondig zijn werk doet. Oudere modellen hebben vaak zo'n 7.000 Pa, maar er zijn tegenwoordig ook modellen die tot wel 42.000 Pa gaan. Uiteraard geldt hoe hoger de zuigkracht hoe duurder de robotstofzuiger , maar je kunt er dan tenminste wel goed mee vooruit, want vaak verliezen ze gaandeweg ook wat van de zuigkracht: zeker als er wel eens wat in vast komt te zitten.

Hoe hoog is de prijs?

Natuurlijk is de prijs ook belangrijk: als je alle specs zo piekfijn mogelijk wil hebben, dan moet je niet raar opkijken als je meer dan 1.000 euro voor het apparaat betaalt. Besef goed of je dat het waard vindt: hoe erg vind je stofzuiger nu werkelijk? Tegelijkertijd is het zonde om te beknibbelen op iets wat zo'n prominente plek in je huis heeft: dan wil je wel een beetje een goede hebben. Let ook op of er bijvoorbeeld bepaalde zeep in moet voor het dweilen en of het duur is om dat weer te kopen (en of het makkelijk is om dat weer te kopen). Net als extra dweiltjes enzovoort. Bij sommige robotstofzuigers krijg je al een stapeltje cadeau. Check dat dus ook als je tot aankoop over wil gaan.