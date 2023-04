​DreameBot D10s Plus review: robotstofzuiger met veel zuigkracht

Vroeger hadden robotstofzuigers vaak de slechte naam veel herrie te maken, zonder daarbij ook veel op te zuigen. Gelukkig zijn de apparaten inmiddels een stuk beter geworden, zo bewijst ook de DreameBot D10s Plus: een robotstofzuiger die stevig in zijn schoenen staat en je hele huis zowel kan moppen als kan stofzuigen. En hij kan zelfs rekening houden met je huisdieren.

DreameBot D10s Plus

Het is altijd spannend hoe groot een robotstofzuiger en zijn docking station is: wordt het een enorme sta-in-de-weg, of is hij eigenlijk vrij makkelijk subtiel weg te werken in het interieur? DreameBot is een flinke unit, maar daar tegenover staat wel het voordeel dat het apparaat zichzelf kan schoonmaken. Waar hij bij het uitrijden vrij stilletjes aan de slag gaat met stofzuigen, klinkt hij bij terugkomst in het station wel degelijk als een gewone stofzuiger, wanneer hij zijn opgezogen stof lost.

Het dock is bovendien niet te hoog, waardoor je hem redelijk makkelijk kwijt kan onder bijvoorbeeld een tafeltje. Het apparaat gaat zodra je de stekker van het station in het stopcontact doet laden en dat wordt met een duidelijke, Engelstalige vertelstem aan je verteld. Zo weet je waar je aan toe bent. Sowieso is het een enorm duidelijk apparaat. Je hoeft alleen de Dreame-app te downloaden en je kunt je nieuwe robotstofzuiger erg makkelijk verbinden met je wifi. Dat werkt op dezelfde wijze als bij een wake-up-light. Eerst maak je contact met je thuiswifi en dan log je op je smartphone even in op de wifi van je apparaat, waarna de twee verbonden zijn. Erg handig en zo gepiept.