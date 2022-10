​3 tips om te bepalen welke robotstofzuiger geschikt is

De traditionele stofzuiger wordt in toenemende mate ingewisseld voor een robotstofzuiger. Waarom zou je zelf immers het huis schoonmaken terwijl dit tegenwoordig ook geheel automatisch kan gaan? In dit artikel lees je 8 tips voor het kiezen van de juiste robotstofzuiger voor jouw huishouding. Er zijn veel verschillende robotstofzuigers op de markt en hierdoor is het lastig om te kiezen welke robotstofzuiger het meest geschikt is voor jou.

Robotstofzuiger voor mensen met huisdieren

Nederland telt circa 1.5 miljoen honden en één op de zes huishoudens heeft een hond. Tel daar het aantal katten bij op en je kunt met recht zeggen dat Nederland een land is vol met huisdieren. En bij dieren horen dierenharen in huis. Huishoudens met honden in huis weten alles van het schoonmaken van hondenharen. Wist je dat er speciale robotstofzuigers zijn tegen hondenharen? Deze robotstofzuigers kun je overigens ook uitermate goed gebruiken voor andere dierenharen. Wat is dan de beste robotstofzuiger voor hondenharen? Het team van experts van Ubari heeft onderzoek verricht en een top 5 samengesteld van de beste robotstofzuiger voor hondenharen. Hier vind je de beste robotstofzuiger voor dierenharen. Waarom nog elke dag op de traditionele manier stofzuigen terwijl dit ook met een robot kan? Bij de meeste huishoudens met een hond is het immers dagelijkse noodzaak om de vloer te stofzuigen en op die manier vrij te maken van hondenharen. Een robotstofzuiger speciaal voor hondenharen neemt je al het dagelijks werk uit handen.

Kan een robotstofzuiger ook dweilen?

Innovatie in het land van robotstofzuigers staat niet stil. Tegenwoordig zijn de meeste robotstofzuigers ook voorzien van een dweilfunctie. Maar wat is dan de beste robotstofzuiger met dweil functie? Deze gerobotiseerde stofzuigers zijn voorzien van een dweilfunctie zodat deze robotstofzuiger ook de vloer schoon kan dweilen. Op deze manier combineert de robotstofzuiger stofzuigen én dweilen. Reken maar eens uit hoeveel tijd je dat per dag zal schelen. In de praktijk laat deze robotstofzuiger jouw vloer dus schoon achter doordat dit apparaat voorzien is van een dweilfunctie. Stel je voor dat je thuis komt na een dag hard werken en de vloer is niet alleen schoon van stof, maar ook glanzend door het dweilen. Het is belangrijk om goed onderzoek te doen naar welke robotstofzuiger met dweilfunctie geschikt is voor jou. En let hierbij op dat de beste niet de duurste hoeft te zijn.

Welke robotstofzuiger is nou het meest geschikt

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of je een robotstofzuiger wilt aanschaffen voorzien van functies. De meeste robotstofzuigers zijn namelijk in de basis niet geschikt voor hondenharen of dierenharen. Heb je honden of andere huisdieren in huis? Kies dan voor een speciale robotstofzuiger die geschikt is voor dierenharen. Deze zijn namelijk voorzien van extra zuigkracht en speciale filters. Daarnaast kun je bepalen of je wilt dat jouw robotstofzuiger de vloer dweilt naast het stofzuigen. Voor velen is dit namelijk een gewilde functie. Maar let op, deze stofzuigers vallen over het algemeen in de wat hogere prijsklasse.

[Fotocredits - Roman Pyshchyk © Adobe Stock]