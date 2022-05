Eén van de bekendste robotstofzuigers ter wereld is waarschijnlijk Roomba. Het apparaat krijgt een nieuw besturingssysteem genaamd iRobot OS. Hierdoor ‘begrijpt’ de robot je beter. Maar, moet je wel aan een robotstofzuiger beginnen? Dit zijn de voordelen en nadelen van een robotstofzuiger. Voordeel: ze doen jouw vuile werk Robotstofzuigers zorgen ervoor dat jij niet hoeft te stofzuigen, want ze tuffen je hele kamer door terwijl jij thuiswerkt (of zelfs wanneer jij op kantoor zit). Je hoeft zelf geen tijd vrij te maken om te stofzuigen, want je robotstofzuiger doet het voor je. Zeker als je huisdieren hebt, dan is stofzuigen een veelvoorkomende huishoudelijke activiteit en dan kan het fijn zijn als je een lekker potige automatische stofzuiger hebt die misschien wel elke dag of om de dag je hele woonkamer onder handen neemt.

Nadeel: een beetje hoogdrempelig Een robotstofzuiger dartelt vrolijk door de kamer als alles gelijkvloers is, maar de meeste Nederlandse huizen zitten niet zo in elkaar. Als je al een flinke begane grond hebt, dan is de kans groot dat je alsnog drempeltjes hebt waar de stofzuiger niet zo makkelijk overheen komt. Hierdoor is de oppervlakte die hij stofzuigt aanzienlijk kleiner dan je misschien zou willen. In het verlengde daarvan is er ook nog geen robotstofzuiger op de markt (al wordt er wel aan gewerkt), waardoor je in een maisonnette of een huis met drie verdiepingen toch elke keer je robotstofzuiger moet verplaatsen. Hij kan dat immers niet zelf.

Voordeel: er is veel innovatie Waar we bij smartphones af en toe bijna in slaap vallen omdat er zo weinig echte innovatie is, zien we bij robotstofzuigers dat fabrikanten duidelijk nog druk doende zijn om te zorgen voor nieuwe snufjes. Denk bijvoorbeeld aan de fijne mogelijkheid om niet alleen je huis te stofzuigen, maar ook meteen te moppen, of de mogelijkheid om zelf terug te rijden naar zijn laadstation en daar direct het stof te lozen. Hierdoor heb je er helemaal geen omkijken meer naar. Sommige robotstofzuigers hebben lichtjes of een camera die je zelf ook kunt raadplegen op afstand, er handig om inbrekers te spotten (of de rare acties van je katten).

Nadeel: poep Hoewel er robotstofzuigers zijn die rekening kunnen houden met poep, zijn er nog steeds veel minder oplettende exemplaren die vervolgens je hele vloer onder smeren. Brr! We zullen je de vieze plaatjes besparen, maar helaas kunnen robotstofzuigers er dus ook voor zorgen dat je juist meer werk in het huishouden hebt. Nu is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat een kat, hond of ander huisdier binnen zijn behoefte doet, maar als je puppies hebt of juist een ouder beestje, dan kan dat wel gebeuren. Misschien toch een goed idee om in dat geval een camera in huis te zetten en daar af en toe op te kijken of de kust wel veilig is voor je robotstofzuiger.

Voordeel: ze zijn slim Sommige robotstofzuigers werken vooral door elke keer tegen muren en meubels aan te knallen en weer ergens anders heen te gaan, maar er zijn ook varianten die een hele landkaart maken van je woonkamer, waardoor ze beter weten waar ze kunnen gaan en staan. Dat scheelt veel botsingen, al moet je wel oppassen dat ze natuurlijk niet overal rekening mee kunnen houden. Zet je ineens een voet neer of kruipt je baby in zijn weg, dan zullen veel robotstofzuigers hiermee geen rekening houden met een klein botsinkje tot gevolg. Ook erg handig: ze zijn slim genoeg om bijvoorbeeld op een bepaald schema aan de slag te gaan. Zo kun je zorgen dat hij niet ‘s nachts aan de slag gaat en de buren er last van hebben (of jijzelf), maar dat hij alleen ‘werkt’ als jij ook aan het werk bent, bijvoorbeeld.

Nadeel: ze zijn vaak minder grondig Hoewel een robotstofzuiger zeker stof weghaalt (daar is hij immers voor gemaakt), laat hij vaak toch ook veel liggen. De boel wordt beter stofvrij gemaakt als je zelf een stofzuiger pakt en door het huis gaat, mede omdat je hierdoor bij plekken komt die de robotstofzuiger niet kan bereiken. Ze zijn echter niet zo zuigkrachtig als veel gewone robots, waardoor je dus soms wel echt zelf zal moeten stofzuigen met je gewone stofzuiger, of de robotstofzuiger vaker moet inzetten. Zeker als je een groot fan bent van tapijt.

Voordeel: ze komen op plekken waar jij minder makkelijk komt Het is een beetje raar om dit te stellen, want op zich kun je op alle plekken wel komen, maar als je een bed op poten hebt of een bank op poten, dan is het vaak een gedoe om je stofzuiger daar met stang en al onder te krijgen. Wat dat betreft is het dus juist wel makkelijker om een robotstofzuiger in te zetten, mits die uiteraard laag genoeg is om ook echt onder die meubels te kunnen verdwijnen. Let wel op dat je bank niet schuin afloopt en je robotstofzuiger vast komt te zitten, anders heb je vooral een heel schone vloer onder je bank, waar het op zich niet het meest belangrijk is.

Nadeel: ze kunnen erg duur zijn Een robotstofzuiger is er al voor minder dan 100 euro, maar voor de meeste exemplaren ben je meer kwijt. Nu is een gewone stofzuiger (bijvoorbeeld een steelstofzuiger) ook al snel een paar honderd euro, maar robotstofzuigers kunnen het nog veel bonter maken. Zo bestaan er varianten die zelfs meer dan 1.000 euro kosten. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je van het apparaat verwacht en of je erg gehecht bent aan een bepaald merk, maar ga er vanuit dat je voor een robotstofzuiger wel sneller meer geld kwijt bent. Aan de andere kant, de tijd die het je oplevert is dat geld waarschijnlijk meer dan waard. Toch nog een zijnoot: houd er rekening mee dat ook reparatiekosten vaak veel hoger zijn voor een robotstofzuiger, omdat ze nu eenmaal veel technisch ingewikkelder in elkaar steken.

Voordeel: je kunt er geweldige kattenfilmpjes mee maken Je hebt het door dit artikel heen al kunnen zien, de interactie tussen robotstofzuigers en huisdieren zijn vaak hilarisch. Nu moet je een stofzuigrobot zeker niet nemen om deze reden, maar het is wel een erg leuke bijkomstigheid van een apparaat dat toch al veel positieve kanten kent.