​Robotstofzuiger Roomba houdt nu rekening met poep

We zijn inmiddels heel ver gekomen met kunstmatige intelligentie: het kan allerlei plantensoorten onderscheiden, het kan voor jou bedenken wat je morgen wil eten, enzovoort. Maar er is nu kunstmatige intelligentie ontwikkeld die wel heel extreem geavanceerd is: poepdetectie, en wel voor robotstofzuiger Roomba.

Huisdierenpoep

Als je een kat of hond in huis hebt, dan weet je dat daar wel eens ongelukjes gebeuren. Zeker bij puppies of juist wat oudere katten, valt er wel eens een drol naast de kattenbak. Dat is op zich geen ramp, tenzij dat net een moment is waarop je robotstofzuiger Roomba hebt ingezet. Die rijdt vol door de poep heen, om die vervolgens allerlei kanten op te smeren. Dat is niet alleen een onprettig gezicht, het stinkt hierdoor extra én je moet ook nog eens die hele Roomba schoonmaken.

Gedoe, en dat willen ook de makers van Roomba voorkomen. Dat doen ze door de nieuwe Roomba j7+ te voorzien van een camera aan de voorzijde die is voorzien van poepdetectie-AI. Een geweldige uitvinding, want juist mensen met huisdieren maken graag gebruik van een robotstofzuiger. Immers moet je met al die haren, modder en pluizen gemiddeld veel vaker stofzuigen. Veel makkelijker als dat automatisch voor je wordt gedaan, zolang je dus maar niet hoeft thuis te komen -of te leven- in een poepbende.