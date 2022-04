​Roidmi Eve Plus is een robotstofzuiger die écht zelf opruimt

Robotstofzuigers zijn erg handig, maar er zijn toch altijd handelingen die je zelf moet doen. De introductie van Roidmi Eve Plus toont aan dat dat zo min mogelijk hoeft te zijn, want deze robotstofzuiger rijdt zichzelf terug naar zijn station en kan daar zelfs zorgen dat het stof wordt geleegd.

Een robotstofzuiger is een ronde gadget die door je huis heen gaat en stofzuigt terwijl jij op je werk bent (of in de kamer bent, al heb je dan wel kans op botsingen). Er zijn varianten die ook kunnen moppen. Toch blijven veel robotstofzuigers vooral bij de basics: stofzuigen. Het is bizar hoeveel stof zich soms in je huis verzamelt en het is handig dat je daar dan zelf -wat betreft de vloer- geen zorgen om hebt.

Roidmi Eve Plus

Roidmi Eve Plus is een robotstofzuiger die je huis niet alleen ontdoet van stof: hij maakt het ook extra hygiënisch door sterilisatie en het verspreiden van een prettige geur, waarbij eventuele onprettige geuren verdwijnen. Ideaal voor als je huisdieren hebt, want die zorgen toch vaak voor een bepaalde geur in huis. Juist omdat dit een geur is die je zelf na enige tijd niet meer in de gaten hebt, is het fijn dat deze robotstofzuiger je een handje helpt in het verdoezelen van de geur, waardoor je huis ondanks de aanwezigheid van huisdieren fris blijft.

Dat stofstation fungeert tegelijkertijd als sterilisatiestation en deostation, waarbij dat laatste betekent dat de stofzuiger actie onderneemt op de geurtjes. In slechts 12 seconden tijd kan de stofzuiger haren, huisstofmijt en slechte microbes steriliseren, waardoor mensen met allergieën zich waarschijnlijk beter voelen in je huis dan ooit tevoren.

Het handige aan deze robotstofzuiger is dat hij veel mogelijkheden heeft. Hij rijdt zichzelf terug naar zijn stofstation en is hier in staat om zelf het stof uit zijn bakje te verwijderen. Daarnaast wordt hij meteen opgeladen, waardoor je er eigenlijk geen omkijken naar hebt en elke dag je huis gestofzuigd wordt zonder dat je hier ook maar bij hoeft na te denken. Hij leegt het stof in een 3 liter-afvalzak en kan daarmee 60 dagen vooruit. Wanneer hij zuigt, dan kun je rekenen op 2.700pa zuigkracht en dat betekent dat hij veel wat hij op zijn weg tegenkomt zal meenemen. Bovendien kun je hem met zijn flexibele ‘neus’ precies goed instellen op jouw vloer.