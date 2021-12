​TU Eindhoven maakt robot die denkt als mens en doolhof oplost

De onderzoekers wilden dus niet alleen kijken of ze een goede robot konden bouwen, maar ook of deze energiezuinig kon zijn. In ons brein werken de verbindingen tussen geheugen en verwerking zo goed samen, dat er helemaal niet zoveel energie wordt gebruikt. Dat moet de robot ook kunnen! En dat blijkt te lukken. De robot heeft ook een soort neuronen die met elkaar communiceren via synapsen. Die synapsen worden steeds sterker als er meer informatie doorheen stroomt, precies zoals in ons brein.

Het klinkt misschien raar: waarom is het knap dat een robot uit een doolhof kan komen, want de gemiddelde robotstofzuiger brengt met gemak een hele kamer in kaart om daar doorheen te komen. Wel, robotstofzuigers zijn een stuk minder slim dan dit exemplaar en deze is speciaal ontwikkeld om minder stroom te verbruiken. Het is op dit moment één van de grote problemen van algoritmes: het kost enorm veel stroom om ze te trainen.

TU Eindhoven

"In ons onderzoek hebben we dit model gebruikt om een robot te ontwikkelen die in staat is om te leren bewegen door een labyrint," legt Imke Krauhausen uit, promovendus aan de faculteit Mechanical Engineering van de TU/e. "Net zoals een synaps in een muizenbrein wordt versterkt telkens wanneer het beestje de juiste kant opgaat in een doolhof, wordt ons apparaat 'getuned' door een bepaalde hoeveelheid elektriciteit toe te dienen. Door de weerstand in het apparaat te manipuleren, verander je de spanning die de motoren aanstuurt. Die bepalen op hun beurt of de robot naar rechts of naar links draait."

De robot heet Mindstorms EV3 en is gemaakt door… LEGO! Hij is voorzien van twee wielen en sensoren en is verder niet een heel knappe robot, maar hij doet wel wat hij moet doen: een doolhof van 2 vierkante meter doorkruisen. Eerst werd hij steeds in het doolhof gezet en verteld wat hij moest doen, maar vervolgens sloeg hij dat dus zelf in het brein op, zoals wij dat ook doen. Uiteindelijk duurde het 16 keer voordat hij uit zichzelf de uitgang wist te vinden.