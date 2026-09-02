Het is deze week IFA in Berlijn en dat betekent dat er weer allerlei bizarre uitvindingen voorbijkomen. Soms zijn het concepten die we op CES hebben gezien, maar die nu meer body krijgen, soms zijn het compleet nieuwe dingen. Het is Acer in ieder geval goed gelukt om de show te stelen met een laptop die niet 1, 2 maar 3 uitklapbare schermen heeft.

Acer met vier schermen

Acer PD163Q P3 is een van de meest bijzondere dingen die er zijn op de Acer-stand: het is namelijk een triple-display-oplossing, maar omdat je laptop zelf natuurlijk ook een scherm heeft, zijn het er zo vier. Het is dus een apparaat dat je achter het scherm van je laptop zet en waarmee je dan dus vier schermen tot je beschikking hebt. Het zijn full-HD-schermen en je kunt er natuurlijk geweldig op multitasken.

Wat waarschijnlijk wel iets minder goed gaat, dat is werken in een Starbucks . We zien onszelf in een koffietentje nog niet zo snel deze hele monstersetup neerzetten. Maar het is uiteraard wel heel handig als je hem mee wil nemen tussen werk en thuiskantoor. Het apparaat is 315 graden vouwbaar en je kunt de kijkhoek aanpassen om het allemaal iets ergonischer te maken. Je kunt het met het vouwen/draaien ook meteen aan anderen laten zien, waardoor het een handige gadget is voor bijvoorbeeld projectmeetings.

Je kunt hem makkelijk meenemen en opzetten omdat hij maar één USB-C-kabel nodig heeft. Al blijft het dus wel spannend waar je zoveel ruimte vandaan gaat halen 'on-the-go'. Het apparaat is dus zowel gemaakt voor goed samenwerken als lekker alleen verdrinken in al je informatie. Het ziet er in ieder geval indrukwekkend uit.

Een andere, indrukwekkende uitvinding die het mer kliet zien was de Predator Atlas 7, een gaminghandheld waarmee je bijvoorbeeld Xbox-games kunt spelen via Xbox Game Pass. Het heeft 'Project DualPlay Mini' toegevoegd, waarmee mobiele apparaten twee functies kunnen dienen: gaming en mobiel werken, omdat je hem kunt veranderen in een toetsenbord.

Alleen bij Acer al zoveel leuks, dat belooft iets voor de rest van IFA. We houden het scherp in de gaten: wie weet wat de techwereld zoal heeft bekokstoofd.