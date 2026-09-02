Een stopcontact lijkt vanzelfsprekend, totdat je gaat kamperen, buiten wilt klussen of thuis te maken krijgt met een stroomstoring. Een draagbaar powerstation biedt dan uitkomst. De nieuwe FOSSiBOT F1800 combineert een accu van 1.024 Wh met een uitgangsvermogen van 1.800 watt. Daarmee kan hij veel meer dan alleen smartphones en laptops opladen.

Door dat hoge vermogen kun je ook een koelkast, televisie , koffiemachine of elektrisch gereedschap aansluiten. Tegelijkertijd blijft het powerstation met een gewicht van 11,25 kilogram nog redelijk eenvoudig te verplaatsen.

Wat kun je in de praktijk van de FOSSiBOT F1800 verwachten?

Wat is de FOSSiBOT F1800?

De FOSSiBOT F1800 is een draagbaar powerstation met een LiFePO4-accu. Het apparaat slaat elektriciteit op en levert die vervolgens via reguliere stopcontacten, USB-poorten en een 12V-aansluiting.

Daardoor kun je apparaten gebruiken op plekken waar geen stroomaansluiting beschikbaar is. Denk aan een camping, camper, schuur, bouwplaats of afgelegen werkplek. Daarnaast kun je het powerstation thuis inzetten als tijdelijke noodstroomvoorziening.

De F1800 heeft een batterijcapaciteit van 1.024 Wh en levert continu maximaal 1.800 watt. Het piekvermogen ligt volgens FOSSiBOT op 3.600 watt. Dat extra vermogen is bedoeld voor apparaten die tijdens het inschakelen kort meer stroom vragen.

De gebruikte LiFePO4-batterij moet na 4.000 volledige laadcycli nog minimaal 80 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit behouden. Bij dagelijks volledig laden en ontladen komt dat theoretisch neer op ruim tien jaar gebruik. In de praktijk hangt de levensduur ook af van temperatuur, belasting en de manier waarop je de accu gebruikt.

Wat kun je aansluiten op een powerstation van 1.800 watt?

Het verschil tussen capaciteit en vermogen zorgt bij powerstations geregeld voor verwarring. De capaciteit van 1.024 Wh bepaalt hoelang je apparaten kunt gebruiken. Het vermogen van 1.800 watt bepaalt welke apparaten je kunt aansluiten.

Een laptop van 60 watt vraagt bijvoorbeeld veel minder vermogen dan een waterkoker van 1.500 watt. Beide kunnen op de F1800 worden aangesloten, maar de waterkoker trekt de accu uiteraard veel sneller leeg.

Op basis van de accucapaciteit kun je globaal rekenen op:

Een apparaat van 50 watt: ongeveer 16 tot 18 uur

Een koelkast van gemiddeld 100 watt: ongeveer 8 tot 9 uur

Een laptop met een accu van 60 Wh: circa 13 tot 15 volledige laadbeurten

Een televisie van 100 watt: ongeveer 8 tot 9 uur

Een koffiemachine van 1.200 watt: tientallen korte koffiebereidingen

Dit blijven schattingen. Bij het omzetten van opgeslagen gelijkstroom naar 230 volt wisselstroom gaat energie verloren. Ook temperatuur, sluipverbruik en wisselende belasting hebben invloed op de uiteindelijke gebruiksduur.

Apparaten die structureel meer dan 1.800 watt vragen, zijn minder geschikt. Controleer daarom altijd het vermogen op het typeplaatje. Let bij koelkasten, pompen en elektrisch gereedschap ook op de tijdelijke aanlooppiek.

In ongeveer 68 minuten volledig opgeladen

Een powerstation met een grote accu is alleen praktisch als het opladen niet eindeloos duurt. De FOSSiBOT F1800 ondersteunt laden via het stopcontact met maximaal 1.200 watt.

Volgens fabrieksmetingen bereikt de accu binnen 45 minuten een laadniveau van 80 procent. Een volledige laadbeurt duurt ongeveer 68 minuten. Deze tijden kunnen in de praktijk variëren door onder meer de omgevingstemperatuur en het gekozen laadvermogen.

Via de app kun je kiezen uit een laadvermogen van 400, 800 of 1.200 watt. De laagste stand doet ongeveer 2 uur en 45 minuten over een volledige laadbeurt. Op 800 watt duurt het circa anderhalf uur.

Langzamer laden kan handig zijn wanneer je het stroomnet minder zwaar wilt belasten. Ook maakt de ventilator tijdens een rustige laadbeurt doorgaans minder geluid.

FOSSiBOT F1800 opladen met zonnepanelen

De F1800 ondersteunt zonnepanelen met een maximaal ingangsvermogen van 500 watt. Onder optimale omstandigheden kan de accu volgens FOSSiBOT in ongeveer twee uur volledig worden opgeladen.

Dat is nadrukkelijk een fabrieksopgave. De werkelijke opbrengst van een zonnepaneel hangt sterk af van het weer, de tijd van het jaar, schaduw en de positie van het paneel. In Nederland en België zal de laadtijd daarom regelmatig langer uitvallen.

FOSSiBOT verkoopt de F1800 los en in bundels met een draagbaar zonnepaneel van 200 of 420 watt. Je kunt het powerstation ook via de 12V-aansluiting in een auto opladen. Met een vermogen van ongeveer 120 watt duurt een volledige laadbeurt dan circa negen uur.

Twee stopcontacten en krachtige USB-C-poorten

Aan de voorkant van de F1800 zitten twee stopcontacten met een zuivere sinusgolf. Dat is belangrijk voor gevoelige apparatuur, omdat de geleverde stroom vergelijkbaar is met die uit een regulier stopcontact.

Daarnaast beschikt het powerstation over twee USB-C-poorten die afzonderlijk maximaal 140 watt kunnen leveren. Daarmee kun je ook krachtige laptops rechtstreeks via USB-C opladen. Bij gelijktijdig gebruik van beide USB-C-poorten wordt het beschikbare vermogen anders verdeeld.

Verder vind je een USB-A-poort met Quick Charge 3.0 en een 12V-aansluiting van maximaal 120 watt. Het geïntegreerde display toont onder andere het batterijpercentage, de actuele invoer, het stroomverbruik en de geschatte resterende gebruiksduur.

De belangrijkste specificaties:

Batterijcapaciteit: 1.024 Wh

Batterijtype: LiFePO4

Continu uitgangsvermogen: 1.800 watt

Piekvermogen: maximaal 3.600 watt

Levensduur batterij: 4.000 cycli tot minimaal 80 procent capaciteit

AC-laadvermogen: maximaal 1.200 watt

Zonne-ingang: maximaal 500 watt

Aansluitingen: twee stopcontacten, twee USB-C-poorten, USB-A en 12V

Afmetingen: 37,1 bij 20,6 bij 25,8 centimeter

Gewicht: 11,25 kilogram

Garantie: vijf jaar

Inzetbaar als noodstroomvoorziening met UPS

De FOSSiBOT F1800 kan ook functioneren als UPS, oftewel een noodstroomvoorziening. Je plaatst het powerstation dan tussen het stopcontact en het apparaat dat je wilt beschermen.

Valt de netstroom weg, dan schakelt de F1800 volgens de fabrikant binnen 10 milliseconden over op de accu. Dat maakt de functie interessant voor een router, computer, beveiligingscamera of CPAP-apparaat.

FOSSiBOT noemt de stroomvoorziening hierdoor ononderbroken. Toch blijft het verstandig om vooraf te controleren of kritieke of medische apparatuur geschikt is voor deze toepassing. Voor professionele servers en andere gevoelige installaties kan een gespecialiseerde UPS een betere keuze zijn.

Via de app kun je het resterende batterijpercentage controleren, uitgangen bedienen en het energieverbruik bekijken. De verbinding verloopt via wifi of bluetooth.

Geen lichtgewicht, wel goed te verplaatsen

FOSSiBOT omschrijft de F1800 als een draagbaar powerstation. Met een gewicht van 11,25 kilogram neem je hem echter niet mee in een rugzak. De geïntegreerde handgreep maakt het wel mogelijk om hem regelmatig te verplaatsen.

De behuizing meet 37,1 bij 20,6 bij 25,8 centimeter. Daardoor past het apparaat relatief gemakkelijk in de kofferbak, camper of caravan.

Bij een belasting onder 200 watt produceert de F1800 volgens FOSSiBOT ongeveer 30 decibel. Bij snel opladen, hogere temperaturen of een zware belasting zal de ventilator duidelijker hoorbaar worden. Dat is normaal bij powerstations met een actieve koeling.

Het apparaat heeft daarnaast een ingebouwde lamp met een normale lichtstand, knipperfunctie en SOS-modus. Vooral tijdens het kamperen of bij een stroomstoring kan dat praktisch zijn.

Voor wie is de FOSSiBOT F1800 interessant?

De FOSSiBOT F1800 richt zich op gebruikers die meer nodig hebben dan een compacte powerbank, maar geen grote en zware thuisbatterij zoeken.

Met 1.800 watt vermogen kan hij veel gangbare huishoudelijke apparaten en gereedschappen aan. De capaciteit van 1.024 Wh is voldoende voor een dag buiten de deur, meerdere werkdagen met een laptop of enkele uren noodstroom.

Voor het langdurig verwarmen van een ruimte, elektrisch koken of dagenlang voeden van een volledig huishouden is de accu te klein. Daar staat tegenover dat de F1800 nog vervoerbaar is en binnen iets meer dan een uur kan worden opgeladen.

De combinatie van snel laden, krachtige USB-C-aansluitingen, ondersteuning voor zonnepanelen en de UPS-functie maakt hem breed inzetbaar. Daarmee is hij vooral interessant voor kampeerders, camperaars, buitenwerkers en mensen die thuis een tijdelijke stroomreserve willen hebben.

FOSSiBOT aanbiedingen

De FOSSiBOT F1800 kost op het moment van schrijven 459 euro. De fabrikant geeft vijf jaar garantie. Er zijn ook pakketten verkrijgbaar met een draagbaar zonnepaneel van 200 of 420 watt.