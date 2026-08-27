Als je als niet-gamer met een fanatieke gamer woont, dan is de kans groot dat je wel eens discussieert over de inrichting van het huis. Accessoires van gamers kunnen soms wat schreeuwerig zijn. Dat hadden we dan ook ergens wel verwacht toen we hoorden dat IKEA met het gifgroene XBOX ging samenwerken. Maar, de YXSTABY -collectie blijkt redelijk subtiel, en dat was ook precies de bedoeling. “Je niet-gamende partner moet het ook mooi vinden.” We spraken met Product Developer bij IKEA, Philip Dile, met IKEA-designer Lukas Bazle en XBOX-designer Ryan Whitaker.

IKEA x XBOX: de YXSTABY-collectie

Hoe komt zo’n samenwerking tot stand: wie belde wie?

Philip: “We hebben contact opgezocht met XBOX. We waren heel nieuwsgierig naar gaming en wat het voor mensen betekent in hun dagelijks leven. We hebben eerst een tijdje heen en weer gemaild en uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet op Milano Design Week en toen merkten we al vrij snel dat we dezelfde designfilosofie hebben. En we hebben dezelfde uitgesproken, iconische vormen en designs.”

Ryan: “Ja, we hebben veel overeenkomsten, vooral qua normen en waarden. Beiden houden we het graag eenvoudig en clean, en jagen we de slimste oplossingen na. We willen problemen helpen oplossen die gamers hebben. Het was bovendien voor veel designers een droom die uitkwam om naar Zweden te mogen reizen en het IKEA-hoofdkantoor te mogen bezoeken.”

Wat vinden jullie bedrijven dan beiden zo belangrijk?

Philip: “Het zijn niet gewoon twee merken die samenwerken, er is een goede functie en reden achter wat we doen. Kijk naar hoe het tv-meubel kan zorgen dat je je woonkamer anders kunt gebruiken. Ook de kruk, die zorgt voor actief zitten en dat is perfect voor gaming. En het X-kussen, daarbij hebben we het bijvoorbeeld uitvoerig over de vulling gehad, zodat het perfect is als hulp bij het gamen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.”

Ryan: “Ja, als we bij XBOX gamecontrollers maken, dan doen we er alles aan om het zo goed mogelijk in de menselijke hand te laten passen. We willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot de nieuwe werelden die gaming je leert kennen.”

Natuurlijk staat Xbox bekend om zijn gifgroene kleur, was het niet moeilijk om niet alles meteen in die kleur te maken?

Ryan: “We gebruiken veel verschillende kleuren groen en die kwamen al vrij goed overeen met wat IKEA ook heeft. Het was een leuke uitdaging om dit samen te brengen.”

Lukas: “Het was echt even zoeken waar we de identiteit naar voren lieten komen. Je ziet het bijvoorbeeld in de gamestoel, die groene stiksels heeft, heel subtiel. Het is ook de bedoeling om als je met een niet-gamer leeft, de interesses samen te brengen. Daarom heeft de tafel de optie om te openen, zodat je controllers kunt opbergen, en zit er een vak onder de stoel om je controller in te plaatsen. Die controller hoeft niet altijd op tafel te liggen.”

Jullie noemden net al het oplossen van problemen van gamers: wat zijn die problemen?

Ryan: “Ik denk vooral de opslag: waar doe je je accessoires, hoe beheer je kabels, zorgen dat het er niet rommelig uitziet. Alles heeft als doel om te organiseren en minder rommelig te zijn.”

En jullie zijn op 12 producten uitgekomen: was er niet een dertiende die het net niet heeft gehaald?

Lukas: “Oh zeker: we hadden enorm veel ideeën, wel 250. Maar gaandeweg praat je verder en ontdek je dat sommige dingen bijvoorbeeld niet logisch zijn, of -en dat gebeurt vaak-, dat we er bij IKEA al een bestaand product voor hebben. Soms is het wel jammer dat plannen sneuvelen, ik had bijvoorbeeld een idee voor een tapijt, maar eigenlijk probeerde ik daar veel te veel dingen in op te lossen, dat was een beetje te veel, haha.”

Philip: “Het is een heel grondig proces waarin de veiligheid van producten ook enorm belangrijk is. Ook verandert er soms iets volledig: zo was de D-Pad-controllerschaal eigenlijk de bovenkant van een zetel dat we ontwikkelden. Er liep in de werkplaats iemand langs, die zei dat hij de vorm van de bovenkant zo mooi vond en zo is het een ander mooi object geworden. En als je een gamer bent, dan zie je dat het een D-Pad is van de Elite-controller, maar je niet-gamer zal denken dat het gewoon een mooie schaal is.”

Welk product denken jullie dat het het beste gaat doen?

Philip: “Er zijn zoveel mensen met verschillende wensen: we zijn gewoon heel blij hoe de collectie is geworden. Gamers willen zichzelf omringen met de dingen waarvan ze houden, ze willen hun passie niet in een donker hoekje verstoppen. De display box voor de controller is het beste voorbeeld van het vieren waar je van houdt.”

Ryan: “Het is heel leuk om te zien dat de collectie ook goed past bij veel IKEA-meubels en dat het de IKEA-collectie complementeert met specifiek de focus op gaming.”

Gamers zijn natuurlijk dol op easter eggs: we hebben al de Master Chief gespot onder de kruk, zijn er nog meer?

Philip: “Ja, er zijn er wel een aantal verscholen ja. Sterker nog, er is er een die je alleen ziet voor je het product in elkaar zet.”

Is er een kans op een voortzetting van deze samenwerking?

Philip: “Laten we kijken wat de toekomst brengt. In ieder geval is gaming overduidelijk deel van het dagelijks leven en tegelijkertijd moeten mensen meer doen met de ruimte die ze hebben. Mensen hebben steeds minder ruimte, dus daar moeten slimmere oplossingen voor komen waardoor mensen kunnen ontspannen en plezier kunnen hebben.”

De YXSTABY-collectie is vanaf 1 oktober beschikbaar bij IKEA.