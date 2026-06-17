Er verschijnen momenteel zó veel thuisbatterijen op de markt dat het lastig begint te worden om nog onderscheid te zien. Toch is er één systeem dat de laatste maanden opvallend vaak terugkomt in discussies onder techsavvy-gebruikers en mensen die zich voorbereiden op het einde van de salderingsregeling: de Zendure SolarFlow 2400 AC+

Na het gebruik van de Zendure SolarFlow 2400 AC+ 2400W AC Thuisbatterij wordt eigenlijk snel duidelijk waarom dat zo is. Dit systeem probeert namelijk iets te doen waar veel concurrenten nog moeite mee hebben: krachtig zijn, slim aanvoelen én relatief toegankelijk blijven voor bestaande woningen.

Wat vooral interessant is: Zendure richt zich niet alleen op mensen met een compleet nieuwe installatie. Juist huishoudens mét bestaande zonnepanelen lijken hier de belangrijkste doelgroep.

Installeren is laagdrempelig

Een van de grootste pluspunten van de SolarFlow 2400 AC+ is hoe toegankelijk het systeem aanvoelt. Veel thuisbatterijen vragen nog altijd flinke installaties, extra omvormers of complete aanpassingen aan de meterkast. Zendure kiest juist nadrukkelijk voor een AC-gekoppelde aanpak.

Dat betekent in de praktijk dat het systeem veel eenvoudiger naast een bestaande zonnepanelenset geplaatst kan worden. De installatie is opvallend toegankelijk voor een thuisbatterij in deze klasse. Want je steekt hem in een stopcontact (moet wel geaard zijn), installeert de Zendure app, hangt de P1-meter aan je slimme meter, en je kan aan de slag.

De echte kracht zit hem overigens ook in de modulariteit. Je kunt klein beginnen en later uitbreiden met extra batterijmodules wanneer je energieverbruik verandert of wanneer dynamische tarieven interessanter worden. Voor Nederlandse huishoudens is dat heel relevant. Veel mensen twijfelen momenteel nog over:

de afbouw van salderen

terugleverkosten

netcongestie

toekomstige stroomprijzen

Dan is een systeem dat kan meegroeien ineens een stuk aantrekkelijker.

De software (AI) is misschien belangrijker dan de batterij zelf

Wat tijdens het gebruik misschien nog wel meer opvalt dan de hardware, is de softwarelaag erachter.

Zendure zet zwaar in op zijn ZENKI AI-systeem en HEMS-platform. In normale mensentaal: de batterij probeert slim te voorspellen wanneer stroom goedkoop is, wanneer zonne-energie beschikbaar komt en wanneer je huis juist meer verbruikt.

Dat klinkt als marketingtaal, maar je komt er snel achter hoe goed die automatisering daadwerkelijk werkt. Vooral de automatische optimalisatie rond dynamische energietarieven wordt regelmatig genoemd als sterk punt. De app geeft daarnaast behoorlijk veel inzicht in:

energieverbruik

laad- en ontlaadmomenten

batterijstatus

AI-aansturing

opbrengsten

Voor smart home-liefhebbers is dit bijna verslavend leuk. In de app zie je precies wanneer de batterij gaat opladen (via de zonnepanelen) of ontladen (bijvoorbeeld in de avond als de stroom-prijs omhoog gaat).

Dit systeem voelt gebouwd voor de Nederlandse energiemarkt

Wat de SolarFlow 2400 AC+ extra interessant maakt, is hoe goed het systeem eigenlijk aansluit op de Nederlandse situatie. In Nederland zitten we momenteel in een rare tussenfase. Salderen gaat verdwijnen, de stroomprijzen schommelen steeds sterker, terugleveren wordt minder aantrekkelijk, dan is er nog het stroomnet dat aan alle kanten kraakt en dynamische energie -contracten worden steeds populairder. Dit zijn precies de punten waar Zendure op in lijkt te spelen.

De batterij draait namelijk niet puur om noodstroom of off-grid leven. Het systeem draait vooral om slimmer omgaan met energie gedurende de dag. Overdag opslaan wanneer zonnestroom overvloedig is of stroom goedkoop is, en later gebruiken wanneer tarieven hoger liggen.

En eerlijk: dat voelt een stuk realistischer dan de marketingverhalen waarin thuisbatterijen zogenaamd complete energie-onafhankelijkheid beloven.

Zijn er ook beperkingen?

Wie écht maximale prestaties wil benutten, loopt alsnog tegen technische grenzen aan. Voor hogere vermogens is vaak een aparte groep nodig en sommige geavanceerde configuraties vragen nog steeds wat technische kennis.

Ook blijft software bij dit soort systemen cruciaal. Als slimme energiesturing niet goed werkt, valt een groot deel van de meerwaarde weg. Gelukkig lijkt Zendure juist op dat vlak de laatste tijd flinke stappen te maken.

Is de investering de moeite waard?

Dan de vraag die iedereen stelt: wanneer verdien je zo'n systeem terug? Het eerlijke antwoord is: dat duurt even. In 2026 ligt de gemiddelde terugverdientijd van een thuisbatterij tussen de vijf en tien jaar, afhankelijk van je situatie. Zonder batterij lever je overtollige zonnestroom terug voor circa zes cent per kWh. Met een thuisbatterij sla je die stroom op en verbruik je het 's avonds zelf, wanneer je anders 25 cent of meer per kWh betaalt. Dat prijsverschil is de kern van de businesscase. Wie alleen op zelfconsumptie inzet, rekent op zes tot elf jaar. Met een dynamisch energiecontract loopt dat terug naar vier tot zeven jaar.

Relevant voor wie nu twijfelt: de afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 verandert de terugverdientijdberekening significant in het voordeel van een thuisbatterij. Een systeem als de SolarFlow 2400 AC+ met ZENKI AI-sturing is dan juist in het voordeel: het probeert precies die optimalisatie automatisch te doen.

Dus de eerlijke conclusie is: dat je een thuisbatterij vandaag deels koopt voor flexibiliteit en toekomstbestendigheid en niet alleen voor een strak financieel rendement.

De markt voor thuisbatterijen wordt eindelijk volwassen

Wat de Zendure SolarFlow 2400 AC+ vooral laat zien, is dat de markt voor thuisbatterijen eindelijk volwassen begint te worden.

De eerste generatie systemen voelde vaak nog als experimentele techproducten. Groot, ingewikkeld en vooral interessant voor early adopters. De SolarFlow 2400 AC+ voelt juist veel meer als een consumentenproduct dat daadwerkelijk in normale huishoudens past.

En precies daarom zie je het systeem momenteel steeds vaker terugkomen in Nederlandse discussies over slim energiebeheer. Niet omdat het per se de goedkoopste optie is. Maar omdat het een van de eerste thuisbatterijen is die techniek, software en gebruiksgemak redelijk goed bij elkaar brengt.

Het model dat wij hebben getest, de Zendure SolarFlow 2400 AC+ begint vanaf €1.089,- voor alleen de hoofdunit.