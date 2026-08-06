Nothing heeft zich de woede van fans op de hals gehaald, nadat het zijn nieuwe oordopjes introduceerde met behulp van wel heel veel AI. Het gaat om oordopjes van zijn budgetmerk CMF: de CMF Clip Pro open oordopjes. Hoe behulpzaam AI ook kan zijn, het wordt niet met een merk als Nothing geassocieerd, dat juist zelf zo creatief zou zijn. Nothing heeft zelfs een aantal foto's verwijderd.

CMF Clip Pro

Het raarste van dit verhaal is misschien nog wel de disclaimer die Nothing erbij heeft geplaatst: "Gelijkenis met echte mensen is puur toeval". De man op dit plaatje boven dit artikel is dus ook een verzinsel van AI, geen persoon die echt bestaat. Daarnaast lijkt het ook heel duidelijk alsof de oordopjes er later in zijn gezet. En voor wie nog niet overtuigd was dat het AI is, is er ook nog een video gedeeld, waar ook bij staat dat hij is gemaakt met AI.

Het gaat op dit moment ook niet heel lekker met Nothing, dus wellicht heeft het daarom besloten om op artiesten en modellen te beknibbelen en voor AI te gaan. Het gerucht ging eerst dat Nothing uit 12 markten zou verdwijnen, maar dat ontkent het. Wel heeft het plannen om een deel van het personeel te ontslaan. Het zou mogelijk zelfs om 40 procent van het personeelsbestand gaan.

CMF heeft dit jaar ook geen nieuwe smartphone op de markt gezet, vanwege de hoge prijzen voor werkgeheugen. Dat is waarschijnlijk ook waarom het nu met oordopjes komt, want het is al een tijdje stil rondom dit specifieke merk dat onder Nothing valt.

Oordopjes

De oordopjes dan: CMF Clip Pro kosten 79 euro en richten zich vooral op mensen die actief zijn: met wandelen, fietsen of sporten bijvoorbeeld. De oordopjes zitten niet direct in je gehoorgang, maar liggen ervoor, zodat je je bewuster blijft van je omgeving. De laadcase heeft een smart dial, waarmee je het volume kunt aanpassen en muziek kunt bedienen: hierdoor heb je je telefoon niet nodig.

De oordopjes hebben drivers van 10,8 millimeter en LDAC, AAC en SBC worden ondersteund. De accu is met case 33 uur, maar na één keer laden kun je de oordopjes tot 10 uur gebruiken. De oordopjes hebben een IP54-rating, wat betekent dat ze tegen een spatje en een stofje kunnen, maar niet moeten worden ondergedompeld in water.