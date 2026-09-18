De smartphone is al jaren het digitale middelpunt van ons dagelijks leven. We gebruiken hem om te betalen, navigeren, berichten te versturen, muziek te luisteren en onze gezondheid te volgen. Maar steeds meer van die functies verhuizen naar apparaten die we simpelweg dragen. Smartwatches, slimme oordopjes en smart glasses maken de telefoon langzaam minder noodzakelijk.

Steeds minder reden om je telefoon te pakken

De smartwatch is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Waar de eerste modellen vooral notificaties doorgeven, kun je tegenwoordig rechtstreeks vanaf je pols bellen, berichten beantwoorden, navigeren en contactloos betalen. Modellen met een eigen mobiele verbinding werken voor veel dagelijkse toepassingen, zelfs zonder dat er een smartphone in de buurt is.

Daarmee verandert ook ons gedrag. Even de route bekijken? Je pols is voldoende. Een betaling doen bij de supermarkt? Het horloge tegen de betaalterminal houden. Tijdens het hardlopen muziek luisteren? Ook daarvoor hoeft de telefoon niet altijd meer mee.

Binnen de ontwikkelingen rond de Apple Watch zien we goed hoe snel die verschuiving gaat.

Technologie wordt onderdeel van wat we dragen

Dat wearables steeds zelfstandiger worden, zorgt ook voor een opvallende verandering in design. Wanneer je een apparaat de hele dag draagt, moet het namelijk niet alleen functioneel zijn. Het moet ook passen bij je kleding en persoonlijke stijl.

Dat verklaart waarom personalisatie zo'n belangrijke rol speelt bij smartwatches. Met een andere wijzerplaat en een nieuw horlogebandje kan hetzelfde apparaat er plots compleet anders uitzien. Een sportband tijdens het trainen kan 's avonds bijvoorbeeld plaatsmaken voor een Apple Watch bandje goud

De smartwatch zit daarmee op een interessante grens tussen consumentenelektronica en mode.

Na de pols volgen oren en ogen

En de ontwikkeling stopt niet bij het horloge. Draadloze oordopjes worden steeds slimmer dankzij stemassistenten en realtime vertaling, terwijl technologiebedrijven werken aan brillen die informatie direct in ons gezichtsveld kunnen tonen.

Het interessante toekomstbeeld is daarom misschien niet dat één wearable de smartphone volledig vervangt. Waarschijnlijk worden de functies juist verdeeld over meerdere apparaten. Je smartwatch regelt betalingen en gezondheid, je oordopjes verzorgen communicatie en een slimme bril toont navigatie of contextuele informatie.

De smartphone blijft voorlopig belangrijk als centrale computer, maar hoeft daardoor steeds minder vaak uit onze broekzak te komen.

Misschien ziet de opvolger van de smartphone er daarom helemaal niet uit als één nieuw apparaat. Hij zit straks om onze pols, in onze oren én voor onze ogen.