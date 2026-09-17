Snap heeft zijn AR-bril Snap Specs nu echt uit de doeken gedaan. Het montuur blijft enorm dik, maar zoals hier ook boven het artikel staat: de tech is dat ook. Zo is er een soort Harry Potter-experience waarmee je in de voetsporen treedt van de Hogwarts-student, precies zoals de HBO Max-serie ons dat in december ook weer laat ervaren. Daarnaast is er een basketbalgame van de NBA en kun je de augmented reality natuurlijk ook inzetten voor wat normalere dingen, zoals navigeren of series kijken.

Snap Specs

Snap Specs is dus een augmented reality-bril en hierbij worden er dus digitale objecten op je glas geprojecteert, waarbij je nog steeds de wereld gewoon kunt zien door het glas. De bril is voorzien van camera's om video's en foto's te maken, maar ze worden ook gebruikt om je handen te zien, zodat je die kunt gebruiken om hem te besturen, of om met je toverstok te zwaaien in Harry Potter.

Nieuw is Specs Intelligence, een soort Gemini van Google waarmee je kunt zorgen dat bepaalde taken worden gedaan, maar niet door jouzelf. AI kan het voor je doen, zoals informatie opzoeken als je een vraag stelt.

Het idee is dat hij je routine leert kennen en je zo beter van dienst te kunnen zijn. Hij kan ook helpen als je op reis gaat, door je vluchten, hotels en geboekte diners in de gaten te houden, net als die ene werkafspraak die je door alle relaxation heen bijna zou vergeten.

Snap laat weten: "In plaats van te wachten op een prompt, is Specs Intelligence ontworpen om te anticiperen wanneer hulp van pas komt en op het juiste moment relevante informatie en acties aan te reiken. Op de Specs AR-bril breidt het deze persoonlijke context uit naar de fysieke wereld door relevante informatie direct in beeld te brengen."

Nog niet in Nederland

Alleen is er wel een ding jammer: het komt alleen naar iPhone en Mac. Specs Intelligence is dus niet voor mensen die met een Android werken.

Aan de andere kant is er nog steeds geen intelligentere Siri in Nederland, dus wie weet heeft Snap Apple wat dat betreft verslagen. Het is alleen niet duidelijk in hoeverre je Specs kunt importeren, want vooralsnog lijken ze alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk uit te komen.

Wel is deze bril niet goedkoop: hij krijgt een prijskaartje van 2.195 dollar.