Er zijn twee soorten mensen die een platenspeler kopen. De audiofiel die een aparte versterker, losse speakers en een phono-preamp wil, en de muziekliefhebber die gewoon wil luisteren. De Aulo platenspeler is duidelijk voor de tweede groep bedoeld - maar zonder in te leveren op geluidskwaliteit of uitstraling.

De Aulo is een alles-in-één platenspeler met geïntegreerde 2×30W speakers en een ingebouwde 60W subwoofer. Dat betekent: geen losse versterker, geen externe speakers, geen kabelchaos. Je zet hem neer, sluit het netsnoer aan en legt een plaat op. Dat is het. Daarnaast is er Bluetooth 5.4 voor draadloos streamen, een line-in voor een externe audiobron zoals een streamer, en een line-out voor wie later wél wil uitbreiden naar een grotere audio -opstelling. De cartridge is van Audio-Technica — het AT-3600L — een bekende en betrouwbare instapper uit een huis met een solide reputatie in de vinylwereld.

Design en bouw

Laat het duidelijk zijn: de Aulo ziet er goed uit. Beschikbaar in donker hout of zwart, met mat metaal en een die-cast aluminium draaiplateau. Het is 11,2 kilogram zwaar - dat is niet toevallig, die massa brengt stabiliteit en absorbeert trillingen. De afmetingen zijn 37,0 × 43,7 × 18,3 cm, wat hem compact genoeg maakt voor een dressoir of kast maar groot genoeg om aanwezig te zijn. Dit is een object dat je neerzet om te zien, niet om weg te stoppen.

De afwerking voelt premium. Geen goedkope kunststof, geen wiebelende onderdelen. De stofkap sluit netjes, de knoppen reageren precies zoals je verwacht. Voor 479 euro mag je dat verwachten, en Aulo levert het.

Installatie: neem even de tijd

Hier een eerlijk punt: de installatie vraagt wat aandacht. De Aulo wordt geleverd met een losse aandrijfriem, een contragewicht dat je zelf op de toonarm monteert, een rubberen mat en een draaiplateau dat je zelf plaatst. Dat is standaard voor platenspelers in deze klasse, maar voor iemand die nog nooit een naald heeft afgesteld, kan het even wennen zijn. Neem de handleiding erbij en loop die stap voor stap door. Het contragewicht correct instellen voor de tracking force is essentieel voor een goede klank én voor de levensduur van je platen. Even goed doorlopen dus — maar als je dat doet, staat hij er goed.

Geluid

En dan het geluid. De Aulo klinkt rustig, zuiver en warm. Dit is geen boombox die de kamer vult met volume. Het is een platenspeler die je laat horen wat er op je platen staat - met voldoende diepte dankzij de subwoofer en een helder, open middenbereik via de twee ingebouwde speakers. Jazz, singer-songwriter, klassiek, seventies rock: het klinkt allemaal prettig. Niet overdreven, niet geflatteerd. Gewoon goed.

De belt-drive aandrijving - een aandrijfriem tussen motor en draaiplateau — zorgt voor een rustige, stabiele rotatie zonder motorgeluiden die de muziek verstoren. Dat merk je: de stille passages op een plaat zijn echt stil, zonder mechanisch geruis op de achtergrond.

Wie boombox-niveau verwacht of een dancevloer wil vullen, zoekt het bij een ander merk. Maar wie vinyl wil beluisteren zoals het bedoeld is - als bewust moment, met aandacht - zit bij Aulo op zijn plek.

Bluetooth, ook handig

Bluetooth 5.4 is vlot te koppelen en klinkt via de ingebouwde speakers prima. Geen haperingen, geen verbindingsproblemen. Handig als je even een playlist wil draaien zonder een plaat te pakken. De afstandsbediening laat je volume aanpassen, van bron wisselen en de bass en treble bijsturen - subtiel, maar bruikbaar.

Conclusie

De Aulo platenspeler is voor wie vinyl serieus neemt, maar geen audiofiele installatie wil bouwen. Hij ziet er goed uit, klinkt warm en zuiver, en heeft alles wat je nodig hebt in één object. De installatie vraagt even aandacht — loop de handleiding netjes door en stel het contragewicht correct in - maar daarna draait hij gewoon. Voor 479 euro is dit een sterk pakket.