Dat is geen compleet opnieuw ontworpen koptelefoon. Sony bouwt juist bewust verder op de WH-1000XM4 en geeft het bekende model onder meer een vernieuwde geluidsafstemming, nieuwe kleur en opvallend scherpe adviesprijs van 250 euro.

Tegelijkertijd vernieuwt Sony de onderkant van zijn koptelefoonassortiment. De nieuwe WH-CH730N kost 120 euro en biedt actieve noise cancelling, terwijl de WH-CH530 voor 60 euro het nieuwe instapmodel wordt.

Waarom komt de WH-1000XM4 opnieuw terug?

Sony's 1000X-serie behoort al jaren tot de bekendste noise cancelling-koptelefoons. Inmiddels zijn we verschillende generaties verder, maar de WH-1000XM4 is nooit helemaal verdwenen.

Daar speelt Sony met de WH-1000XM4C nu nadrukkelijk op in.

Het nieuwe model behoudt het bekende over-ear ontwerp en de noise cancelling van de 1000X-serie. Sony heeft de geluidsafstemming wel aangepast aan wat het bedrijf de huidige luistervoorkeuren noemt. Via een 10-bands equalizer kan het geluid vervolgens verder naar eigen smaak worden ingesteld.

De koptelefoon blijft daarnaast opvouwbaar. Dat klinkt als een klein detail, maar kan juist een reden zijn waarom sommige gebruikers nog altijd de voorkeur geven aan het oudere ontwerp. Een opgevouwen koptelefoon neemt immers aanzienlijk minder ruimte in een tas in.

De WH-1000XM4C verschijnt in Black en Platinum Silver, maar krijgt daarnaast Lavender als nieuwe kleur.

Vooral de prijs maakt hem interessant

Het opvallendste cijfer is misschien wel de adviesprijs: 250 euro.

Daarmee zet Sony de WH-1000XM4C niet rechtstreeks tegenover zijn nieuwste en duurste noise cancelling-modellen. Het oude ontwerp krijgt feitelijk een tweede leven als goedkoper alternatief binnen dezelfde 1000X-familie.

Dat kan een interessante positie opleveren. Niet iedereen heeft behoefte aan het nieuwste topmodel wanneer vooral goede noise cancelling, geluidskwaliteit en draagcomfort belangrijk zijn.

Sony lijkt met de XM4C precies die groep te willen bedienen.

Voor 120 euro krijg je ook noise cancelling

Een stap daaronder verschijnt de WH-CH730N.

Dit is de opvolger binnen Sony's betaalbaardere CH-serie en krijgt Dual Noise Sensor-technologie voor actieve ruisonderdrukking. Sony heeft daarnaast het ontwerp aangepast. De koptelefoon is licht en kan nu worden opgevouwen, waardoor hij makkelijker mee te nemen moet zijn.

De batterijduur bedraagt volgens Sony maximaal 50 uur met noise cancelling ingeschakeld.

Ook snelladen is aanwezig. Drie minuten aan de oplader moet voldoende zijn voor ongeveer een uur luisteren.

Voor gesprekken gebruikt Sony zijn Precise Voice Pickup Technology. Beamforming-microfoons worden daarbij gecombineerd met AI-gestuurde ruisonderdrukking om je stem beter van omgevingsgeluid te scheiden.

Verder zijn onder meer Multipoint Connection, LE Audio , Fast Pair en Swift Pair aanwezig.

De WH-CH730N verschijnt in Black, White, Pink, Blue en Beige en krijgt een adviesprijs van 120 euro.

55 uur luisteren voor 60 euro

Nog goedkoper wordt het met de nieuwe WH-CH530. Dit is een compacte on-ear koptelefoon zonder de actieve noise cancelling van de CH730N. Daar staat een adviesprijs van slechts 60 euro tegenover.

Opvallend is vooral de batterijduur. Sony claimt maximaal 55 uur op één lading. Drie minuten snelladen moet bovendien alweer genoeg energie opleveren voor ongeveer anderhalf uur muziek.

Ook hier wordt AI ingezet voor de microfoons. AI-gestuurde ruisonderdrukking moet achtergrondgeluiden tijdens telefoongesprekken, online lessen en vergaderingen verminderen.

De koptelefoon ondersteunt daarnaast Multipoint Connection, Fast Pair, Swift Pair en LE Audio. Het geluid kan via EQ-instellingen worden aangepast.

Interessant is ook een functie waarmee het maximale volume op vijf niveaus kan worden begrensd. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer de koptelefoon door kinderen wordt gebruikt.

Qua kleuren pakt Sony bij het goedkoopste model opvallend groot uit. Je kunt kiezen uit Black, White, Pink, Cobalt, Coral en Mint.

En dan is er ook nog Hello Kitty

Alsof drie nieuwe koptelefoons nog niet genoeg waren, heeft Sony ook een samenwerking met Hello Kitty aangekondigd.

Er komen speciale limited-edition bundels met geselecteerde Sony-koptelefoons. Daaronder vallen de WH-1000XM6, de nieuwe WH-CH730N en de WH-CH530.

De bundels krijgen onder meer een exclusieve draagtas en totebag met Hello Kitty-details.

Of we die uitvoeringen ook in Nederland kunnen kopen, is nog niet duidelijk. Sony maakt de Europese beschikbaarheid op een later moment bekend.

Sony maakt zijn koptelefoonaanbod vooral breder

Met deze introducties kiest Sony niet voor één nieuwe blikvanger, maar ontstaat een behoorlijk brede prijsladder.

Voor 60 euro is er de eenvoudige WH-CH530. Wie actieve noise cancelling wil, kan voor 120 euro naar de WH-CH730N. En voor 250 euro verschijnt de WH-1000XM4C als betaalbaarder alternatief binnen de premium 1000X-serie.

Vooral dat laatste model is een opmerkelijke keuze. In consumentenelektronica draait vrijwel alles om het nieuwste model. Sony doet nu bijna het tegenovergestelde: het pakt een van zijn populairste koptelefoons van de afgelopen jaren, past hem op een aantal punten aan en zet hem opnieuw in de markt.

Blijkbaar kan een goed ontwerp na zes jaar nog steeds relevant genoeg zijn voor een tweede ronde.

De Sony WH-1000XM4C, WH-CH730N en WH-CH530 verschijnen in september 2026 voor adviesprijzen van respectievelijk 250, 120 en 60 euro.