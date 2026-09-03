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LEGO PlayStation: bouw de originele console na met 1.911 onderdelen

Gaming03 sep , 18:46doorJeroen de Hooge
Sony en de LEGO Group hebben tijdens de State of Play van vandaag de eerste beelden getoond van een opvallende samenwerking: de LEGO PlayStation. De set is een eerbetoon aan dertig jaar PlayStation en stelt fans in staat om een LEGO-replica van de originele PlayStation-console en bijbehorende controller na te bouwen.

Bijna 1:1 schaal, gericht op volwassen bouwers

Het gaat om een set van 1.911 onderdelen, bekend onder setnummer 72306, die de originele console vrijwel op ware schaal nabootst. Eenmaal volledig samengesteld is het model ruim 6 centimeter hoog, 26 centimeter breed en 19 centimeter diep. De set is ontworpen voor volwassen bouwers en positioneert zich als premium display-model, met een leeftijdsaanduiding van 18 jaar en ouder.

Verborgen verwijzingen naar Gran Turismo en Ape Escape

Voor de ontwikkeling werkte Sony nauw samen met LEGO-ontwerpers om een bouwervaring te creëren die is geïnspireerd op de geschiedenis van PlayStation. Tijdens het bouwen stuiten fans op verborgen details uit het verleden van het merk, evenals verwijzingen naar twee iconische launchtitels van de originele PlayStation: Gran Turismo, dat oorspronkelijk in 1997 verscheen, en Ape Escape uit 1999.
Beide games krijgen een eigen diorama binnen de set, en beide zijn aanpasbaar. Het Gran Turismo-diorama bevat een miniatuurcircuit compleet met verkleinde autootjes, terwijl het Ape Escape-diorama een nostalgische eilandscène toont met een verwisselbaar blauw of rood lichtje op de helm van het aapje. Beide dioramas kunnen verborgen worden in de console zelf, maar zijn ook los te verwijderen om apart te worden uitgestald.
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Functionele knoppen en aansluitbare controller

Ook is er aandacht besteed aan interactiviteit: de set beschikt over functionele Power- en Open-knoppen zoals op de echte console, en een controller die daadwerkelijk op de console kan worden aangesloten.
Steffi Steffen, Senior Director Licensed Merchandise bij SIE, licht de samenwerking toe: "Vandaag deelden we tijdens State of Play de eerste blik op een gloednieuwe samenwerking met de LEGO Group – de LEGO PlayStation – die de games, ervaringen en gevoelens van spelplezier viert die we als community al meer dan dertig jaar met elkaar delen."

Releasedatum en prijs

De LEGO PlayStation is vanaf 1 oktober 2026 rechtstreeks verkrijgbaar via direct.playstation.com, onder meer in Nederland en België, naast de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Italië, Spanje en Portugal. Diezelfde dag krijgen LEGO Insiders vroegtijdig toegang via LEGO.com; hiervoor is tussen 1 en 3 oktober een geldig Insiders-lidmaatschap vereist, met bijbehorende voorwaarden. Vanaf 4 oktober is de set voor iedereen verkrijgbaar via LEGO.com, LEGO-winkels en geselecteerde retailers. De adviesprijs bedraagt 159,99 euro inclusief btw.
Met deze set brengen Sony en LEGO een stuk gamegeschiedenis terug op de bouwtafel, gericht op zowel fans die al sinds 1994 met PlayStation zijn opgegroeid als een nieuwere generatie spelers.

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