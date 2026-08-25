Je zou denken dat er inmiddels wel ergens een grens zit aan de hoeveelheid LEGO die we met z'n allen kopen. Voorlopig lijkt die grens nog niet bereikt. LEGO heeft opnieuw een recordperiode achter de rug. In de eerste helft van 2026 steeg de omzet met 21 procent naar 41,9 miljard Deense kroon, omgerekend ongeveer 5,6 miljard euro.

Ook onderaan de streep gaat het uitstekend met de Deense speelgoedfabrikant. De operationele winst steeg met 22 procent naar 10,9 miljard Deense kroon, terwijl de nettowinst zelfs met 32 procent toenam tot 8,6 miljard kroon.

Daarmee groeit LEGO opnieuw aanzienlijk harder dan de wereldwijde speelgoedmarkt.

We kopen opnieuw veel meer LEGO

De belangrijkste verklaring is vrij eenvoudig: er worden gewoon ontzettend veel LEGO-sets verkocht. De verkopen aan consumenten stegen in de eerste zes maanden van dit jaar met 22 procent.

LEGO zag vooral sterke groei in Noord- en Zuid-Amerika, West-Europa, Centraal- en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Door die groei wist het bedrijf wereldwijd opnieuw marktaandeel te winnen.

Opvallend is dat LEGO niet afhankelijk is van één enorme hit. Het bedrijf wijst juist naar de breedte van zijn assortiment als belangrijke motor achter de groei.

In de eerste helft van 2026 verschenen meer dan 330 nieuwe producten. Onder de bestverkopende thema's zitten LEGO Speed Champions, LEGO Botanicals, LEGO Technic, LEGO Icons en LEGO Star Wars.

Daarmee bedient LEGO inmiddels doelgroepen die behoorlijk ver uit elkaar liggen. Kinderen bouwen nog altijd met LEGO, maar volwassenen zijn ondertussen minstens zo belangrijk geworden voor het merk. Auto's, bloemen, architectuur, filmsets en grote displaymodellen hebben LEGO allang uit de traditionele speelgoedhoek gehaald.

Formule 1, Pokémon en KPop Demon Hunters

Daarnaast profiteert LEGO volop van samenwerkingen met grote entertainment- en sportmerken.

In de eerste helft van dit jaar zorgden onder meer de Formule 1 , het WK voetbal van 2026 en KPop Demon Hunters volgens het bedrijf voor extra belangstelling. Ook Pokémon speelt inmiddels een belangrijke rol.

Begin 2026 lanceerde LEGO bovendien SMART Play. Die technologie moet fysieke LEGO-sets interactiever maken, zonder dat het traditionele bouwen verdwijnt. De eerste toepassingen verschenen bij LEGO Star Wars en LEGO Pokémon.

LEGO probeert daarmee niet alleen meer sets te verkopen, maar ook de manier waarop ermee gespeeld wordt verder te ontwikkelen.

Ook een eigen merk blijft ondertussen opvallend goed presteren. LEGO NINJAGO bestaat dit jaar vijftien jaar. De serie verscheen in 2011 en is inmiddels het langstlopende entertainmentmerk dat LEGO zelf heeft ontwikkeld.

8,6 miljard kroon nettowinst in zes maanden

De sterke verkoopcijfers vertalen zich rechtstreeks naar de resultaten.

De omzet kwam uit op 41,9 miljard Deense kroon, tegenover 34,6 miljard kroon in dezelfde periode vorig jaar. Wanneer wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de omzetgroei zelfs 26 procent.

De operationele winst steeg van een jaar eerder naar 10,9 miljard kroon. Bij constante wisselkoersen zou de stijging 29 procent zijn geweest. Uiteindelijk bleef er 8,6 miljard kroon nettowinst over. Een jaar eerder was dat nog 6,5 miljard kroon.

Ook de operationele kasstroom maakte een flinke sprong. Die nam met 47 procent toe, van 5,9 naar 8,6 miljard Deense kroon.

LEGO-topman Niels B. Christiansen spreekt dan ook van een sterke start van 2026. Volgens hem zorgt het brede aanbod ervoor dat LEGO verschillende leeftijden en interesses kan bedienen. Tegelijkertijd wil het bedrijf blijven investeren in groei en verduurzaming.

LEGO koopt zijn Discovery Centres

Een deel van het verdiende geld wordt meteen opnieuw geïnvesteerd.

LEGO stak in de eerste zes maanden 4,6 miljard Deense kroon in onder meer nieuwe fabrieken en het uitbreiden en moderniseren van bestaande productielocaties. Vorig jaar ging daar in dezelfde periode 4,2 miljard kroon naartoe.

Daarnaast betaalde het bedrijf 1,9 miljard Deense kroon voor de overname van 29 LEGO en LEGOLAND Discovery Centres van Merlin Entertainments. Die locaties trekken gezamenlijk ongeveer vijf miljoen bezoekers per jaar.

Daarmee krijgt LEGO meer directe controle over plekken waar consumenten het merk fysiek kunnen beleven.

Ook het aantal eigen winkels blijft groeien. Wereldwijd zijn er inmiddels 1.106 LEGO-winkels.

En dan moeten de feestdagen nog komen

Misschien is dat nog wel het opvallendste aan de cijfers: dit zijn alleen de resultaten over de eerste zes maanden van het jaar.

Voor speelgoedfabrikanten is de tweede jaarhelft traditioneel bijzonder belangrijk. Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis moeten allemaal nog komen. LEGO begint die periode bovendien met een enorme hoeveelheid nieuwe producten en populaire licenties.

Het bedrijf investeert tegelijkertijd stevig in extra productiecapaciteit. In Billund werd in juni een nieuw innovatiecentrum geopend van 100.000 vierkante meter, waar meer dan 1.800 medewerkers nieuwe productietechnieken ontwikkelen en testen.

In de Amerikaanse staat Virginia werkt LEGO ondertussen aan een nieuwe fabriek en een regionaal distributiecentrum. Beide moeten in 2027 openen.

Ook miljarden voor verduurzaming

Die groei brengt tegelijkertijd een ander probleem met zich mee. LEGO produceert enorme hoeveelheden plastic steentjes en probeert de afhankelijkheid van nieuwe fossiele grondstoffen terug te dringen.

Het bedrijf zegt in de eerste helft van 2026 opnieuw meer hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen te hebben ingekocht voor de productie van LEGO-elementen. Ook gaat de overstap van plastic naar papieren zakjes in verpakkingen verder. Uiterlijk in 2027 moeten de resterende productielijnen zijn omgebouwd.

Daarnaast breidt LEGO de hoeveelheid zonne-energie bij zijn fabrieken uit.

In Billund begon in juni de bouw van het grootste zonnepark van LEGO tot nu toe. Daar komen 160.000 zonnepanelen te liggen, die jaarlijks ongeveer 99 GWh elektriciteit moeten produceren. Het zonnepark moet in 2027 operationeel zijn.

LEGO lijkt voorlopig niet uitgebouwd

De cijfers laten vooral zien hoe bijzonder de positie van LEGO inmiddels is. Terwijl veel traditionele speelgoedfabrikanten moeten concurreren met videogames, smartphones en andere vormen van digitaal entertainment, weet LEGO zijn fysieke bouwsteentjes juist aan steeds meer mensen te verkopen.

Dat gebeurt bovendien niet alleen door kinderen aan te spreken. Van LEGO Botanicals en Icons tot Technic, Formule 1, Star Wars en Pokémon: het bedrijf heeft een assortiment opgebouwd waarin bijna iedere leeftijdsgroep wel iets kan vinden.

Het resultaat daarvan is zichtbaar in de cijfers. Na een recordjaar in 2025 ligt LEGO in 2026 alweer ruimschoots voor op dat tempo.

En met de belangrijkste speelgoedmaanden van het jaar nog voor de deur, lijkt de rek er voorlopig nog niet uit.