Overmorgen kunnen we een zonsverduistering waarnemen, gewoon in Nederland . Dat is extreem zeldzaam en maak je waaarschijnlijk maar een keer mee. Om 20:11 uur zal de maan 90 procent van de zon bedekken. Maar, daar kun je maar beter niet met je blote oog naar kijken. Plus: je smartphone is ook niet veilig.

Zonsverduistering bekijken

Er zijn heel regelmatig zonsverduisteringen, maar vaak zijn die alleen vanaf zee te zien. In Nederland was de laatste eclips van deze omvang in 1999 en de volgende is pas weer in 2081. Kortom: er staat veel op het spel. De zonsverduistering van deze week zal een mooie lichtring laten zien om de donkere maan, ook zal het in het algemeen tijdelijk wat donkerder worden en kunnen dieren hier zelfs op reageren.

Wat voor jou belangrijk is, dat is dat je aan oogbescherming denkt. Sure, je kunt wel eens in de zon kijken, maar een zonsverduistering is echt een ander verhaal. Kijk ook niet met een zonnebril, maar kies voor een eclipsbril: die kan UV- en infraroodstraling tegenhouden.

Bol.com heeft er net heel veel verwijderd, omdat die helemaal niet waarmaakten wat ze beloofden, dus check goed waar je koopt. De bil mag niet beschadigd zijn en moet voldoen aan ISO-12312-2. Het is dus heel donker, maar dat is expres. Een zonnebril is niet voldoende. Je kunt schade aan je netvlies oplopen als je zo de zon in kijkt of met materiaal dat niet aan die norm voldoet.

Koop een eclipsbril

Het voelt misschien dom om iets te kopen wat je maar één keer gaat gebruiken, maar oogbeschadiging kun je de rest van je leven mee rondlopen. En die oogbeschadiging geldt ook voor je smartphone of fotocamera: ook die kan een eclipsbril gebruiken. Doe je dat niet, dan heb je kans dat je op alle foto's die de telefoon of camera voor de rest ooit nog maakt allemaal met stippen of strepen zijn bedolven.

Het beste kun je verder naar een stuk natuur gaan, waar niet zoveel lichtvervuiling is. Net als bij het zoeken naar het noorderlicht is dat toch de beste plek om dingen die zich in de ruimte afspelen te bekijken. Er zijn ook verschillende sterrenwachten waar je terechtkunt: die gaan naar plekken zoals de duinen om de eclips in vol ornaat te kunnen zien. Het kan immers maar één keer in een heel leven.