Nieuwe manieren om te communiceren met je klanten/volgers komen en gaan. In coronatijd zagen we Clubhouse ineens groot worden, maar nu is dat helemaal geen trend meer. Er zijn ook dingen die eigenlijk atlijd goed werken en daar is de nieuwsbrief er een van. De ene site doet de 'best of' van zijn artikelen van die week in de nieuwsbrief, anderen proberen er juist iets speciaals van te maken. Dit is hoe je een nieuwsbrief maakt waar mensen echt naar uitkijken.

Een succesvolle nieuwsbrief bouwen

Het bouwen van een nieuwsbrief is in ieder geval niet iets wat je per se helemaal zelf wil doen: er zijn allerlei handige tools om je erbij te helpen, waardoor het voor iedereen eenvoudiger wordt om zelf met zo'n wekelijkse update te beginnen. Ja, wekelijks: een dagelijkse nieuwsbrief is voor veel mensen echt te veel van het goede.

Kies een invalshoek

Mensen moeten bij het abonneren op je nieuwsbrief meteen weten: dit ga ik krijgen. Het moet niet gewoon een verrassing zijn waarbij je als maker ook eigenlijk niet weet wat er deze week weer inzit. Zet dus heel duidelijk uiteen wat mensen kunnen verwachten als ze voor jouw nieuwsbrief kiezen. Kom jij met het grootste nieuws over matcha? Of bied je elke week een andere kijk op lokaal nieuws? Maak het duidelijk en zorg dat je iets geeft wat anderen niet hebben.

Maak het persoonlijk

Je kunt natuurlijk een wat zakelijke toon aanhouden, maar je zit al in mensen hun mailbox, het is al persoonlijk. Probeer dan ook niet te afstandelijk te schrijven, maar meer zoals je ook zou praten. Doe alsof je een vriend van je mailt, of een collega, zodat je wat losser schrijft en daarmee dus ook wat aantrekkelijker.

Houd één structuur aan

Mocht het nog niet duidelijk zijn: mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Misschien denk je zelf dat het saai is om een nieuwsbrief te maken die er altijd hetzelfde uitziet, maar het is voor lezers juist lekker herkenbaar en makkelijk. En voor jezelf ook: je hoeft maar één keer het stramien te maken en je kunt er de rest van het jaar in werken.

Zorg voor een sterke onderwerpregel

De onderwerpregel is heel belangrijk, want dat moet de persoon je nieuwsbrief intrekken. Maak het niet te lang: zo houd je het scanbaar. Ook kun je beter nummering of datering achterwege laten: de mailbox laat al zien welke datum het is, en het maakt niemand uit dat jij je 185'ste nieuwsbrief stuurt. Ga liever voor iets wat prikkelt, alsof je het voor Google Discover schrijft, zoals: '3 fouten die je wil vermijden bij het inladen van de auto'.

Houd het kort

Houd de teksten ook in de nieuwsbrief zelf kort en ga liever voor een doorklik naar je site. Vergeet daarbij ook geen aantrekkelijk, rustig en duidelijk beeld toe te voegen, zodat mensen hun ogen goed de kost kunnen geven. Wissel vragende koppen af met 'x tips' en zorg dat je wel wat weggeeft in de tekst, maar dat het overduidelijk is dat er op je site een heel verhaal staat wat de moeite waard is om te lezen.

Kies voor originele knoppen

Als je knoppen maakt om mensen naar een artikel te verwijzen, zorg dan niet dat er alleen maar staat: 'Klik hier voor het hele artikel'. Maak het leuk, dus kies bijvoorbeeld voor: 'Inpakken, die auto!' of iets minder schreeuwerigs, maar wat wel met het onderwerp van het artikel te maken heeft en ook wat meer tot actie oproept, als dat bij het onderwerp past.

Maak een leuke uitschrijfknop

Veel nieuwsbriefmakers maken de afmeldknop voor de mail het liefst zo lelijk, klein en grijs mogelijk. Dat is echter een beetje sneaky: doe het juist out in the open: maak er een roze knop van en zeg erbij dat het geen probleem is als iemand de mail zat is en zich wil uitschrijven.

Kies voor originele content

Het meest interessante voor mensen in een nieuwsbrief is als het meer is van iets waar ze van houden. Als ze je site al lezen, dan willen ze waarschijnlijk niet per se exact hetzelfde in de nieuwsbrief lezen. Dus voeg er bijvoorbeeld een uit-agenda aan toe, een prijsvraag, een puzzel of extra nieuws. Of vertel elke week een persoonlijk verhaal in een inleiding: hierdoor krijgt de nieuwsbrief een meerwaarde.