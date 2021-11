​Vijf ergernissen bij het afmelden voor een nieuwsbrief

Elke dag om 15:00 uur kun je er vergif op innemen: een e-mail in je inbox. Het is een van de favoriete momenten van marketingafdelingen om nieuwsbrieven te sturen. Sommige nieuwsbrieven voegen echt iets toe aan je leven, maar zeker als ze een Victoria’s Secret-model aanhouden als het gaat om de veelheid aan mails (niet de mooiheid ervan), dan ben je genoodzaakt af en toe even met de bezem door alle nieuwsbrieven te gaan en je af te melden. Echter begint de ergernis dan pas. 1. Je kunt de afmeldknop niet vinden Troost je met de gedachte dat elke nieuwsbrief verplicht is (in Nederland althans) om je de mogelijkheid te geven af te melden, maar dat zegt niet dat het je ook makkelijk wordt gemaakt om die knop te vinden. Vaak hangt hij onderaan de e-mail en is hij donkergrijs op een zwarte achtergrond. De mensen achter de nieuwsbrief willen natuurlijk hun verzendaantallen behouden en als het om een winkel gaat: die wil je blijven verleiden om te kopen. Geen wonder dus dat de afmeldknop nooit enorm in het oog springt. Flink zoeken dus!



2. Het afmelden zit achter een inlogscherm Eigenlijk hoort afmelden in een of twee kliks te kunnen. Onder een nieuwsbrief (of bovenaan) moet altijd een afmelden-knop of unsubscribe-knop te vinden zijn (of iets wat erop lijkt). Dan moet je eigenlijk meteen zijn uitgeschreven of naar een pagina worden verwezen waarop je dit nog kunt bevestigen. Echter zijn er nieuwsbrieven, zoals die van Farfetch, die je eerst laten inloggen om je ‘emailvoorkeuren’ in te stellen. Dat is niet bepaald gebruiksvriendelijk, want 9 van de 10 keer heb je geen idee wat je inlog ook alweer was.

3. Het is niet duidelijk of je nog een vraag moet beantwoorden Veel nieuwsbrieven kun je vrij makkelijk opzeggen, maar vaak wordt er dan wel een vraag gesteld. Let goed op: in veel gevallen hoef je die vraag helemaal niet te beantwoorden en is je afmelding al na die eerste klik geregeld. Lees dus goed de tekst, want je hoeft in veel gevallen helemaal niet te vertellen waarom je van de nieuwsbrief af wil.

4. De antwoordopties op de afmeldvraag passen allemaal niet Als je toch wel die vraag moet invullen -of er vrijwillig voor kiest om dit te doen-, dan krijg je vaak de meest vreemde antwoorden te kiezen die helemaal niet relevant zijn. Een voorbeeld: ik ontvang de nieuwsbrief te vaak, de inhoud is niet relevant, de e-mail tonen niet goed. Het is vaak niet mogelijk om te zeggen dat je het gewoon te druk hebt of dat je in het algemeen even wat minder spam in je mailbox wil. Je moet dus een vrij hard antwoord geven, terwijl je misschien gewoon even niet zoveel nieuwsbrieven wil en het helemaal niet per se aan de nieuwsbrieffrequentie van dit specifieke bedrijf ligt.

5. Je krijgt nog een mailtje om te vertellen dat je bent afgemeld Heb je eindelijk die afmeldknop gevonden, ingelogd, die vraag beantwoord en denk je dat je er bent, dan krijg je van de nieuwsbriefstuurder ook nog een mailtje om te bevestigen dat je bent uitgeschreven. Als je niet in je eentje een mailbox hebt, dan is dat ongetwijfeld handig ter info, maar eigenlijk is die mail altijd alleen maar bevestiging dat je het goede hebt gekozen en dat je niet nóg meer mail wil ontvangen van dit bedrijf. Stop. met. mailen. Gelukkig zijn er ook nieuwsbrieven die het leven een stuk leuker maken, omdat er waardevolle informatie, goede kortingscodes of leuke prijsvragen instaan. Een goede nieuwsbrief weet te inspireren, en dan niet te inspireren om op zoek te gaan naar die goed verstopte afmeldknop.