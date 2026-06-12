We weten allemaal dat teveel UV-straling op onze huid niet goed is, maar toch zijn we niet allemaal even fanatiek aan de slag met zonnebrandcrème. Om je daar toch aan te helpen herinneren, en vooral te waarschuwen, is er een ketting die de UVA- en UVB-straling meet.

UVA en UVB-straling

Je kunt vaak in weer-apps wel zien wat de UV-straling die dag doet, maar het is vrij makkelijk om dat advies naast je neer te leggen. Deze ketting, de The90 Gem Gold, zorgt dat je je er toch iets meer bewust van wordt. Het apparaatje meet de UV, weet wat voor huidtype je hebt en laat je weten wat je het beste kunt doen om veilig te blijven in de zon.

Het is geen lelijk hangertje: het lijkt alsof je een zwarte steen om je nek draagt en het sieraad is er in goud en zilver. The90 schrijft zelf: "Gok niet wat je huid nodig heeft: de The90-app laat je precies zien hoeveel je je huid aan UV blootstelt en wat je eraan kunt doen." Hij vertelt je bijvoorbeeld wanneer je waarschijnlijk verbrandt, wanneer je het beste zonnebrand kunt smeren en wat je huidprofiel is.

The90-ketting

Je kunt uiteindelijk ook zien hoeveel tijd je per dag in de zon besteedt en dat helpt je om eventueel je gedrag te veranderen. We zijn als Nederlanders bijvoorbeeld vaak geneigd om juist om 12 uur, als de zon op zijn heftigst is, naar buiten te gaan. Dat is niet zo handig en daar geeft deze ketting je inzicht in. Het is niet alleen om je gezondheid, maar ook om veroudering: zo zou 90 procent van de zichtbare veroudering komen door blootstelling aan UV-straling.

De ketting kost nu 199 dollar en er is verder geen abonnement nodig om de app te gebruiken, al sluit The90 niet uit dat dat nooit zal gebeuren. Je hebt 1 jaar garantie op de ketting. Opvallend is wel dat er helemaal geen YouTube-video's van te vinden zijn. Tegelijkertijd is The90 niet het enige bedrijf dat zo'n UV-wearable heeft gemaakt. L'Oréal heeft een wearable gemaakt die de UV-straling door de dag heen kan meten. Het is een soort broche die je opdoet:

Er zijn dus zeker ontwikkelingen op het gebied van UV-gadgets en die kunnen ons veel leren over waar we onze huid zo door de dag heen aan blootstellen. De volgende stap? Het integreren in bijvoorbeeld smartwatches. Dat is immers toch een stuk laagdrempeliger dan een ketting dragen of een broche opspelden.