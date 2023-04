Hoe zit het toch met de gaten in de zon?

Gaten in de zon. Niet in de ozon , maar in de zon: die gigantische brandende bol in de lucht die ons voorziet van warmte, maar indirect ook van zuurstof. Kortom, erg belangrijk om zuinig op te zijn. Nu blijkt dat deze ster der sterren met een zwart gat te kampen heeft. Niet zo’n zwart gat zoals die andere exemplaren in de ruimte, maar wel degelijk een gat. Wat heeft dat te betekenen?

Coronale gaten

Er zijn nu in een paar weken tijd al meerdere malen gaten in de zon gespot. Is de zon aan het ontbinden? Imploderen? Zijn die gaten gevaarlijk voor het leven op aarde? Onderzoekers hebben zich over de gaten gebogen en komen tot een conclusie die wat verwarrend kan zijn. We gaan het namelijk hebben over corona: niet de ziekte, maar de atmosfeer van de zon (daar komt de naam van het biertje ook vandaan). De atmosfeer van de zon is de corona en daarin zijn diverse zwarte vlekken te zien. Dit heten ook wel coronale gaten.

Die gaten zijn niet gewoon gedeeltes met niks, het zijn een soort tornado’s die gas verspreiden. Ze zijn op de röntgenfoto’s waarop ze te zien waren heel zwart, omdat ze een veel minder hoge dichtheid hebben en wat minder verzengend heet zijn als de zon zelf. Het klinkt als een vreemde gewaarwording, maar het is doodnormaal. Coronale gaten zijn heel gewoon voor de zon. Echter zijn het wel magnetische velden en die kunnen invloed hebben op de satellieten, ruimtevaartuigen, navigatiesystemen en radiocommunicatie, vandaar dat de locatie van die dingen wel belangrijk is om te weten. Bizar eigenlijk dat het zo’n invloed kan hebben, want de zon staat nog steeds 150 miljoen kilometer bij ons vandaan.