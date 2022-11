Zwart gat bij ‘ons’ in de buurt gespot

Astronomen van NOIRlab hebben een nieuw zwart gat gespot en de naam Gaia BH1 meegegeven. Het ontdekken van een zwart gat is op zich niet zo verrassend, want in ons heelal wemelt het van de zwarte gaten. Wat wel bijzonder is, is het feit dat dit nieuw ontdekte zwarte gat relatief dichtbij ons sterrenstelsel ligt, in het sterrenbeeld Ophiuchus. Nou ja, op 1600 lichtjaar afstand dan. Dat is nog steeds een heel eind, maar bijna half zo dichtbij als het tot nu toe dichtstbijzijnde zwarte gat dat 3000 lichtjaar van onze zon verwijderd ligt, in het sterrenbeeld Monoceros.

Slapend zwart gat

Wat dit nieuwe zwarte gat bovendien onderscheidt van de ongeveer twintig andere die al in de Melkweg zijn geïdentificeerd is dat het niets doet. Er zijn geen ster of andere hemellichamen in de buurt die op het punt staan in het zwarte gat te verdwijnen. Daarmee is het een zogenoemd slapend zwart gat. Een stille moordenaar die wacht op de iets dat in de buurt komt om dat vervolgens op te slokken. Qua volume is het nieuwe zwarte gat ongeveer tien keer de omvang van onze eigen zon.