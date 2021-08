​Het einde van de zon betekent niet per se het einde van de aarde

Waarschijnlijk heeft de zon nog zo’n vijf miljard jaar te leven. Hoewel we er zelf vanalles aan doen om te zorgen dat de aarde dat bij lange na niet gaat halen, blijft het een interessante kwestie: als de zon ermee ophoudt, wat blijft er dan nog van de aarde over?



Stervende ster

We maken het waarschijnlijk zelf niet meer mee, maar goed nieuws voor onze planeet: er is een kleine kans dat die blijft voortbestaan, ook als de zon er de brui aan geeft. Wat er dan gebeurt is dat de zon een rode bol wordt, die de planeten om hem heen naar zich toetrekt en opslokt. Het hangt er nog om of de aarde één van die planeten zal zijn, maar dat hoeft niet per se. We kunnen ook net worden weggeduwd, schrijft Live Science.

Als we er dan nog wel zijn, dan komt er een zonnewind. Dit is een soort wind met allemaal geladen deeltjes met stroom, die van de zon naar de nog bestaande planeten gaan. Onderzoekers ontdekten dat aarde daar niet tegen bestand is: de beschermlaag van onze atmosfeer, die ons normaliter beschermt tegen UV-straling, wordt flink aangetast. Dit gaat gepaard met allerlei magnetische velden die compleet in de war raken.