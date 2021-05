​De eerste kleurenfoto van de aarde is helemaal niet zo bekend

Vanuit de ruimte is aarde over het algemeen een blauwe bol met wat witte swirls hier en daar, plus wat bruingroenige gedeeltes. We zijn inmiddels zo gewend om foto’s en animaties van onze wereldbol te zien, dat je bijna zou denken dat dat voor iedereen geldt. Wist je dat de eerste foto’s van aarde werden gemaakt in 1946? Dat was nog vrij dichtbij ook: slechts 65 mijl hoog. Voor die tijd hebben we nooit zo direct kunnen zien hoe die planeet van ons er eigenlijk uitziet. Geen wonder dus dat mensen dachten dat de aarde misschien wel plat was.

Vandaag in 1969 werd Apollo 10 vanuit Kennedy Space Center gelanceerd. Een heel belangrijke lancering, want we weten allemaal wat die Apollo die volgde heeft gedaan. Apollo 10 was echter niet zomaar een onderzoeksmissie, het heeft uiteindelijk geschiedenis geschreven omdat het de eerste kleurenfoto van aarde schoot. Een foto die helemaal niet zo populair is.

Apollo 10



Je ziet hierop wolken boven Yucatan Peninsula, de golf van Californië en zelfs de delta van Rio Grande. Er is overigens in 1967 eigenlijk al een kleurenfoto van de aarde geschoten, maar dat was niet een officiële kleurenfoto omdat het een inspanning was van twee satellieten die een kleurenfilter gebruikten. Welke nou de echte is, dat hangt er vanaf hoe je het meet, wij kiezen in ieder geval voor die vanuit Apollo 10.

Blue Marble

Er is echter een foto van aarde die veel vaker wordt gebruikt. Het gaat om de Blue Marble-foto die pas in 1972 werd geschoten door de mensen in Apollo 17. Dat was heel wat mijlen hoger dan die eerste foto ooit: 18.000 mijl. Je ziet op de foto het schijnsel van de zon en dat is zo’n mooi schouwspel, dat het een van de meest gekopieerde foto’s is ter wereld. In de onderstaande video zie je de betreffende foto en meer informatie over Apollo 17: