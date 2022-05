Event Horizon Team toont foto van zwart gat in hart van ons heelal

Het team van de Event Horizon telescoop van de NASA had vandaag groot nieuws. In 2019 waren zij er al eens in geslaagd een zwart gat op de 'gevoelige plaat' vast te leggen , maar die lag op 55 miljoen kilometer van de Aarde. Nu is het ze gelukt om een veel beter ‘kiekje’ van een ander enorm zwart gat, Sagittarius A* (Sgr A*),genaamd, dat in het middelpunt van ons heelal, de Melkweg, ligt te maken . Met zo'n 26.000 lichtjaar ligt dit zwart gat een heel stuk dichterbij. Dat heeft als voordeel dat het veel beter 'te zien' en fotograferen is.

25.000 lichtjaar

Hoe dan ook, het blijft een bijzonder coole prestatie. Zeker als je bedenkt dat het zwarte gat zo’n 25.000 lichtjaar van ons verwijderd is, ruwweg de afstand van de Aarde tot het middelpunt van ons Melkwegstelsel. In feite kijken we dus naar iets dat 25.000 jaar geleden gebeurd is. Veel dichterbij zullen we ook niet komen.

Uiteraard, volgens de ‘Star Trek’ rekenmethode zou je er met Warp 9.99 binnen drie jaar naar toe kunnen reizen... maar... dan moet wel nog even een werkende Warp drive uitgevonden worden. En dan nog is het maar de vraag of het zwarte gat op dit moment nog bestaat… we praten, nogmaals, over iets dat 25.000 jaar geleden zo uitzag als we op bovenstaande foto zien.