Groot ‘gat’ in de zon zorgt weer voor spectaculaire aurora’s

De NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) voorspelt voor vanavond (vrijdag) en dit weekend, spectaculaire aurora’s (noorderlicht).

Noorderlicht mogelijk ook zuidelijker te zien

Die aurora’s kunnen zo heftig zijn, met name vrijdagavond, dat ze ook veel zuidelijker dan alleen rondom en boven de poolcirkel te zien zijn. Uiteraard moet het daarvoor wel onbewolkt zijn. Die kans is in Nederland vanavond helaas niet zo groot.

De zonnestormen ontstaan in een ‘gat’ dat begin deze week aan het oppervlak van de zon ontdekt werd. Dat is de afgelopen dagen uitgegroeid tot een omvang waar onze aarde 20 tot 30 keer in past. De donkere vlek die zogenoemde ‘coronale gat’, vormt, wordt als zodanig waargenomen omdat de temperatuur van het oppervlak van de zon daar een stuk lager ligt dan de rest van het zonneoppervlak.

Door deze coronale gaten worden zonnestormen, die bestaan uit elektrisch geladen deeltjes en magnetische velden de ruimte in gejaagd. In het huidige gat ontstaan volgens NOAA stormen met ‘windsnelheden’ die kunnen oplopen tot meer dan 2,1 miljoen kilometer per uur.