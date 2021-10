Noorderlicht in het noorden van Nederland gespot

Het noorderlicht is een bijzonder natuurverschijnsel. Toeristen reizen ervoor af naar het hoge noorden, want rondom de poolcirkel heb je de grootste kans om het spektakel te bewonderen. Af en toe kun je het noorderlicht ook in Nederland zien. Dan moeten de omstandigheden wel perfect zijn. Omdat een krachtige zonnevlam onderweg is naar de aarde kon je het bijzondere lichtspektakel vannacht ook in Nederland waarnemen. We hebben nogal wat lichtvervuiling in ons land, wat het zien van Aurora Borealis extra lastig maakt. Toch zaten veel mensen er klaar voor. Uiteindelijk verschenen er op social media toch foto's vanuit ons eigen land. In Friesland en een aantal Waddeneilanden was het noorderlicht toch echt waarneembaar.