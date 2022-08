Zonnestorm op komst?

Mocht je vandaag of morgen last krijgen van storingen met de GPS van je telefoon of navigatie, ga dan niet meteen je provider of de hulpdiensten bellen. De kans bestaat namelijk dat de aarde vandaag de gevolgen gaat ondervinden van een geomagnetische storm die veroorzaakt wordt door gasexplosies op de zon. Deze zonnestormen kunnen, als ze de atmosfeer van de aarde raken, voor nogal wat problemen zorgen. Eerder dit jaar zorgde het onstuimige ‘ruimteweer’ al voor problemen. Zo verloor Starlink tientallen satellieten die min of meer uit hun baan geblazen werden.

Lastig te voorspellen

Zoals het weer zelf, zijn ook de kracht en baan van zonnestormen, lastig te voorspellen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat deze ‘ruimtewinden’ zich met duizelingwekkende snelheden kunnen voortbewegen. En dan hebben we het niet over windkracht 10 of orkaankracht (meer dan 160 km/h), maar over snelheden van honderden meters per seconde, ofwel vele honderden tot zelfs duizend(en) kilometers per uur.

Daarbij komt ook dat er in de ruimte geen weersatellieten zweven die zich bezighouden met het voorspellen van zonnestormen. We zien ze wel aankomen, maar pas als ze onderweg zijn. Aanwijzingen voor de komst van een zonnestorm zijn er wel, doordat de activiteit van het oppervlak van de zon gemonitord wordt.