​NASA heeft voor het eerst de zon aangeraakt

“We” hebben voor het eerst de zon aangeraakt. Uiteraard geen mens, maar wel een sonde. De Parker Solar Probe van NASA heeft het voor elkaar gekregen om door de bovenste atmosfeer van de zon te vliegen. De laag die luistert naar de naam… corona.



Corona

Deze corona wist echter juist voor een lichtpuntje te zorgen, in plaats van de narigheid waar we inmiddels al twee jaar inzitten op aarde. Immers is het voor het eerst dat we de zon hebben aangeraakt en dat is niet alleen een leuk nieuwigheidje, het zorgt ook voor een berg nieuwe informatie over die gloeiende bol.

NASA heeft bekendgemaakt dat dit ‘monumentaal’ is voor de zonnewetenschap. Thomas Zurbuchen van het Science Mission Directorate zegt: “Dit is werkelijk opzienbarend. Deze mijlpaal geeft ons niet alleen diepere inzichten in de evolutie van onze zon en de impact ervan op ons zonnestelsel, maar alles wat we leren over onze eigen ster leert ons ook meer over sterren in de rest van het heelal.”