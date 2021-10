​Broeikaseffect: hoe zit het met het gat in de ozonlaag?

Deodorantsprays waren uit den boze (rollers gelukkig niet), het broeikaseffect was een ding en mensen spraken constant over een gat in de ozonlaag. Tegenwoordig hebben we het vaak over klimaatverandering. Wat is er gebeurt met het gat in de ozonlaag?



Uitstoot

In de jaren ‘80 vierde het gat in de ozonlaag hoogtij en dat ging in de nineties nog wel even door. Tenminste, het gesprek erover, want het gat in de ozonlaag zelf was pas echt op zijn top in het jaar 2006. Het gat boven antarctica was op dat moment een recordgrootte van 11,4 miljoen vierkante mijl. Klinkt problematisch, maar toch horen we er de laatste jaren weinig van. Plus: hoe kan het op dat moment op zijn top zijn geweest, als we niet bepaald minder zijn gaan uitstoten?

Dat komt omdat wetenschappers zich over het gat hebben gebogen. Ze meten constant de dikte van de ozonlaag. Dat gat is er vooral gekomen door chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK), specifieke gassen die dus inderdaad vroeger in deodorantbussen werd gebruikt. Je vond dit chemische component bijvoorbeeld ook in koelkasten. Inmiddels is daar vaak een alternatief voor in de plaats gekomen. Eentje die niet de lucht in gaat en boven ons één van de belangrijkste beschermingslagen van aarde laat verdampen.