Good News Friday: red planten, zet de bloemen buiten en kijk tv

Het is weer vrijdag! En de eerste vrijdag van mei zelfs, dus de zomer komt steeds dichterbij. Je bent bij ons die laatste dag van de werkweek natuurlijk altijd met goed nieuws, want zo ga je lekker het weekend in. Deze week in de Good News Friday: zet de bloemetjes buiten, koop zielige planten en ..... Red planten en koop groene kneusjes Door de coronacrisis is er een overschot aan planten en die worden vernietigd als ze niet zijn verkocht. Dat is natuurlijk zonde, vonden ze bij de website plantje.nl. Zij stelden een 'Groene Kneusjes Box' samen. Je krijgt een box vol kamerplanten met schoonheidsfoutjes of exemplaren die wat extra liefde en verzorging nodig hebben. Door deze box te bestellen (€ 19,50) geef je de kneusjes een tweede kans!

Dicht Moeder Aarde het gat in de ozonlaag? Goed nieuws over onze planeet! Er werd in maart een gat in de ozonlaag gezien boven de poolcirkel, maar vreemd genoeg lijkt deze nu is gesloten. NASA houdt de ozonlaag in de gaten en zag op het noordelijk halfrond een flink gat, maar dit is nu weer dicht. Je zou kunnen denken dat dat komt door COVID-19, omdat we nu immers overal zien dat de vervuilingscijfers kelderen. Dat is echter niet de reden dat de ozonlaag zich lijkt te herstellen. Wetenschappers van Copernicus Atmosphere Monitoring Service hebben ontdekt dat het een natuurlijke reden heeft. Er is een lagedrukgebied met koude lucht dat ervoor zorgde dat de ozonlaag dunner werd, maar nu blijkt dit lagedrukgebied minder te worden en lijkt de ozonlaag op die plek weer normaal te worden. Oke, nu moeten we natuurlijk niet gaan denken dat we straks weer volop moeten gaan vliegen, want de natuur heeft zeker baat bij hoe we nu leven, maar het is goed om te horen dat de planeet ook zelf bijdraagt in zijn eigen gezondheid.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4 — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020

Zet de bloemetjes buiten Op 20 mei a.s. is het Wereld Bijendag en om positief bij te dragen aan het voortbestaan van de bij kun jenu het Happy Bee Day pakket bestellen. Heel origineel verjaardagscadeau bovendien! In het pakket vind je een doosjes zaadkogels en bijpassende verjaardagskaart met plantage confetti. Als het goed is komen daar dan weer mooie bloemen uit waar bijen dol op zijn. Vanaf de eerste week mei verkrijgbaar bij Intratuin, Life&Garden en Boerenbond. Licht in onzekere tijden Nikon introduceert #createyourlight, een nieuw online platform om fotografen aan te moedigen meer licht te creëren in onzekere tijden. Met beelden delen we verhalen en komen we dichter tot elkaar, wat in deze tijd van social distancing extra fijn is. Nikon moedigt fotografen aan om beelden te schieten van deze bijzondere tijd. Alle fotografen zijn welkom om mee te doen, van amateurs tot professionals. Heb jij een mooie foto geschoten die past in dit thema? Je neemt deel aan dit initiatief door je eigen foto te plaatsen op Instagram met de hashtags #createyourlight en #NikonNL. Nikon deelt dan de mooiste verhalen op hun eigen social kanalen en de campagnepagina.

Propfeest op Disney+ Disney+ verwelkomt deze week een nieuwe serie genaamd Prop culture: iconic art of the movies. Hierin volgen we propverzamelaar en filmhistoricus Dan Lanigan op zijn reis naar allerlei filmmakers en acteurs die nog wat mooie pareltjes hebben die ze ooit in een film of serie gebruikten. We krijgen onder andere props uit Who Framed Roger Rabbit, Tron en Mary Poppins te zien, dus we zitten er helemaal klaar voor.

TikTok al 2 miljard keer gedownload De video-app TikTok is populair, dat weten we, maar die populariteit kan nu met een heel mooi aantal worden uitgedrukt: 2 miljard. Yep, de Chinese social media-app is al zo vaak download. Het leuke aan TikTok is dat het echt wereldwijd wordt gebruikt, waardoor je gemakkelijk contact kunt leggen met bijvoorbeeld mensen in India. En we weten allemaal nu we in hetzelfde schuitje zitten, dat contact met anderen essentieel is. 5 maanden geleden was de app nog ‘maar’ 1,5 miljard keer gedownload, dus de groei is enorm.

Google heeft 2,7 miljard slechte advertenties verwijderd We blijven lekker bij de hoge aantallen. Vorig jaar is Google lekker bezig geweest: het heeft 2,7 miljard slechte advertenties verwijderd. Er zijn 1 miljoen adverteerdersaccounts gesloten, omdat deze zich niet aan de regels hielden. Vooral nu COVID-19 aan de orde van de dag is, monitort Google de slechte advertenties nog beter. Vooral gezichtsmaskers die voor een veel te hoog bedrag worden aangeboden, hoeven niet te rekenen op advertentieruimte bij Google. Jerry Seinfeld met 23 Hours to Kill op Netflix Heerlijk, precies wat we nu kunnen gebruiken: iemand die ons even goed aan het lachen maakt. Jerry Seinfeld is er voor je in 23 Hours to Kill, een stand-up waarin hij onder andere losgaat over restaurants en Pop-Tarts. Let op: deze staat nog niet vandaag, maar dinsdag op Netflix. En terwijl jij Seinfeld op je televisie kijkt, geef je je kids gewoon de iPad met Netflix, want er komt ook meer Nijntje naar de flix. Ook zeer welkom in deze quarantainetijden.

