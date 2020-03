Good News Friday: muziek, sport en Netflix

Vorige week zijn we bij DutchCowboys gestart met onze nieuwe rubriek: Good News Friday. En zoals je weet is het vandaag wederom vrijdag dus weer tijd voor je wekelijkse portie positief nieuws. Hier lees je alleen maar nieuwtjes die vrolijk stemmen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we dit allemaal wel kunnen gebruiken in deze tijd! Enjoy, verspreid het goede nieuws en tip ons als iets weet wat in deze rubriek past!

Bingewatchen dit weekend: Ozark Het derde seizoen van Ozark staat as we speak op Netflix. Vanaf vandaag kun je weer genieten van Marty en zijn avonturen met het witwassen van crimineel geld. Wij vonden het tweede seizoen zelfs beter dan het eerste dus dat belooft iets voor seizoen 3. In de trailer kunnen we zien dat Wendy (de vrouw van Marty) een pistool op hem richt. Je kon er vergif op innemen dat de casinoboot voor problemen zou gaan zorgen en daar gaan we meer van zien in seizoen 3. Ideaal om dit weekend te bingewatchen! Bekijk hieronder alvast de trailer.

17 miljoen mensen Deze week brachten Davina Michelle en Snelle het nummer '17 Miljoen Mensen' uit. Dat is inderdaad een nieuwe versie van de klassieker van Fluitsma & Van Tijn, toen er in de jaren '90 nog 15 miljoen mensen in Nederland woonden. Het nummer is uitgebracht om iedereen in het land nu een hart onder de riem te steken. En dat doen ze met succes, want het nummer wordt massaal gestreamd. Davina treedt trouwens 4 keer op in een leeg Ahoy!

Nature Today: ontdek dieren in je eigen omgeving Op het nieuwe platform van Nature Today ontdek je welke dieren en planten er in jouw omgeving leven. Het platform kon dankzij een crowdfundingactie worden gebouwd. Geef je locatie in of activeer je locatiegegevens en je ziet welke planten en dieren er in je omgeving zijn. Daarvoor hoef je dus niet ver weg, want je spot ze misschien wel bij je in de tuin of om de hoek in een park. Alleen al van de site word je vrolijk, want ze delen dagelijks een natuurjournaal en melden leuke nieuwtjes, zoals wanneer er een wolf is gespot. Je kunt het platform een maand gratis gebruiken, daarna kost het € 2,- per maand.

Doe thuis een paasei-proeverij Nu het er steeds meer op begint te lijken dat we Pasen allemaal net even wat anders gaan vieren dan gebruikelijk, is het moeilijk voor bijvoorbeeld Jamin-winkels. Zij verkopen elk jaar veel paaseitjes, maar nu mensen minder in de stad te zoeken hebben en veel winkels dicht zijn, blijft dat achter. Je kunt natuurlijk online bestellen bij de snoepwinkel, maar dat is net even anders dan anders. Wil je bijvoorbeeld de box met 50 verschillende smaken paaseitjes bestellen (en daar zitten normale en bijzondere smaken bij, zoals pizza), dan krijg je dat vervolgens niet thuisgestuurd via PostNL. Jamin wil graag dat je je lokale Jamin steunt, dus als je wil bestellen kun je het WhatsApp-nummer van de winkel in jouw buurt krijgen. Die komt vervolgens gratis bij jou thuisbezorgen wat je maar wilt hebben, al moet je wel boven de 10 euro uitkomen. Je spreekt het af via WhatsApp, je betaalt via een ING-betaalverzoek en je krijgt de bestelling de volgende dag thuisbezorgd. Wel zo sympathiek, toch? Plus, meteen vermaak, want het is natuurlijk hilarisch om met al je huisgenoten een paasei-proeverij te doen. Sommige smaken zijn echt.. bijzonder.

Een gratis topgame: Child of Light Ubisoft geeft tot 28 maart gratis Child of Light weg. Het is een game die eruitziet als een schilderij, en ook nog heerlijk speelt. Het combineert platformen met rpg en dat betekent dat je personage steeds meer groeit en sterker wordt. Dat alles onder het genot van een zoet maar emotioneel verhaal over een prinses, liefde en verlies. Het is een enorm laagdrempelige game, dus je hoeft geen hardcore gamer te zijn om hier toch van te genieten. Je kunt je hier aanmelden.

Houd de Facebookpagina van je sportschool in de gaten Het is voor sportschoolhouders niet zo makkelijk om nu het hoofd boven water te houden. Veel mensen denken: “Ik sport niet bij je, dus ik betaal je niet.” Er zijn echter ondernemers die nog wel sportlessen verzorgen, maar dan online. Via Facebook Live kun je dan gewoon de zumbales volgen, of power yoga, of stoelfitness. Onder andere Fit Factory in Zaandam geeft deze lessen gratis via Facebook en daarmee kun je thuis toch nog een beetje fit blijven. Je krijgt zelfs complimenten voor hoe je aan de slag bent, dus je voelt je niet alleen een stuk fitter, maar ook een stuk positiever na de les. Zeker nu het weer wat beter wordt, kun je lekker in de tuin sporten, als je die hebt.

Dua Lipa, Diplo en Miley Cyrus geven concerten via social media Er zijn diverse artiesten die gratis optreden via Instagram. Immers kunnen ook zij nu geen concerten geven in het groot. Dua Lipa heeft net een nieuw album uit en promoot deze door haar fans van live huiskamerconcerten te voorzien en dat doet ze regelmatig om 4 uur onze tijd op YouTube. Miley Cyrus heeft er zelfs een hele show van gemaakt met gasten als Mark Ronson en Ryan Tedder. Je ziet het maandag tot en met vrijdag op Instagram om half 8 ‘s avonds onze tijd. Streamingdienst Tidal streamt trouwens bijna de hele dag door concertopnames van onder andere Lizzo, The Chainsmokers en Dermot Kennedy.

Goed excuus: bloemen voor jezelf kopen

Het is je vast niet ontgaan dat tuinders het nu moeilijk hebben, omdat de bloemen op de bloemenveiling in grote getalen blijven staan. Waar je normaal regelmatig bij mensen langsgaat en dan een boeketje meeneemt, staat dat sociale leven nu een beetje stil. Tegelijkertijd zit je de hele dag thuis: dan kun je jezelf maar beter omringen met wat zelfkochte bosjes toch? De tulpen zijn nu erg mooi en brengen wat extra kleur en vrolijkheid in je huiskamer. Plus, je sponsort er een tuinder mee. Zeker met al die gratis concerten en zelfs een game, houd je een paar euro over, dus geef jezelf eens een bloemetje.

Tulpen update, gewoon mooi! 😍 pic.twitter.com/P4WwQr32gu — Mirjam Mack Van Bellen (@MackBellen) March 27, 2020

Stay Home Comic Con Terwijl we in Nederland juist net sinds een paar jaar helemaal hebben begrepen hoe vet Comic Con is, kunnen deze massale events nu niet meer doorgaan. De bijzondere gasten zijn afgezegd, de venue gaat niet meer open en dat betekent dat ook de kleinere artiesten een geweldige etalage voor hun werk missen. Op Facebook is daarom de Stay Home Comic Con in het leven geroepen. Deze vindt dit weekend plaats en wordt geïnitieerd door de tekenaars zelf.

Who will I be seeing at the @stayhomecomiccon this weekend? 😺#Stayhomecomiccon



Entree is free and from the comfort of your own couch!

There is a special little surprise awaiting everybody that visits my booth this weekend! So be sure to visit https://t.co/YbH01vtCeq ! pic.twitter.com/DwvArlIFye — Custom Costumes Shop (@shop_costumes) March 24, 2020

Uncorked op Netflix Wat als je een een sommelier wil worden, maar je vader de verwachting heeft dat je zijn barbecuerestaurant overneemt? Het verschil tussen die twee werelden wordt pijnlijk duidelijk in Uncorked, een nieuwe film die sinds vandaag op Netflix te zien is. Hoofdrollen zijn voor Mamoudou Athie, Niecy Nash en Courtney B. Vance. Als je van wijn houdt, dan raden we je aan er een lekker glaasje bij te schenken (mits je natuurlijk 18+ bent), want geheid dat je daar trek in krijgt bij het zien van dit bijzondere verhaal.

