Davina Michelle gaat 4 keer optreden in een lege Ahoy

Radio 538 en Davina Michelle willen alle Nederlanders extra energie geven en een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. Onder de noemer ’17 miljoen mensen’ geeft Davina Michelle 4 akoestische optredens in een leeg Ahoy in Rotterdam. Ze wordt bijgestaan door Snelle, DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria. Het publiek zit niet op de tribune, maar thuis. Vanaf aanstaande vrijdag (20 maart) is '17 miljoen mensen' 4 vrijdagen te volgen via TV 538, Radio 538, KIJK.nl en JUKE.

Geen shows in AFAS

Davina Michelle: "Nadat onze shows in de AFAS gecanceld werden, zijn we meteen gaan denken hoe we uit deze situatie toch een klein sprankje positiviteit kunnen halen. We hebben gezocht naar een manier om met andere artiesten zo veilig en verantwoord mogelijk muziek te maken voor een zo groot mogelijk publiek. Want als jullie niet naar ons kunnen komen, komen wij wel naar jullie! Nu, slechts een paar dagen later, staan we met een aantal van de grootste artiesten van Nederland in een leeg Ahoy om het land een hart onder de riem te steken."

Miniconcert in Ahoy

Davina Michelle geeft samen met twee gastartiesten een miniconcert zonder publiek. Nederlandse artiesten Snelle, DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria werken mee aan deze unieke, akoestische optredens in een leeg Ahoy. Iedere aflevering van ’17 miljoen mensen’ eindigt met een nieuwe versie van ’15 miljoen mensen’ die speciaal voor dit project is geschreven en door Davina en de gastartiesten samen wordt gezongen.

Zien? Vrijdag 20 maart om 21.00 uur is het concert te zien op TV 538 met extra backstagebeelden en quotes van de artiesten. Deze variant is daarna ook te zien op het 538 YouTube kanaal, KIJK.nl en JUKE.

Fotocredits: Radio 538.