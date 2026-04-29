Rokid lanceert twee AI-brillen in Europa - dit moet je weten

Het Chinese Rokid maakt vandaag zijn officiële entree in Europa. Tijdens een lanceringsevenement in München introduceert het bedrijf twee AI-brillen op de Europese markt: de Rokid Glasses en de Rokid AI Glasses Neo. Beide zijn direct verkrijgbaar via de officiële webshop en Amazon.

Rokid is geen onbekende in het AI-brillensegment - het bedrijf bestaat al tien jaar en heeft in China al een grote community opgebouwd. Maar Europa is een nieuwe stap, en de timing is bewust. De markt voor slimme brillen trekt aan, Meta doet het goed met zijn Ray-Ban-samenwerking, en Rokid wil een stuk van die taart.

Twee brillen, twee doelgroepen

De Rokid Glasses (€569) is de uitgebreide variant. Deze 49-gram bril heeft een dual-eye AR-display — twee micro-displays die informatie direct in je gezichtsveld projecteren. Denk aan real-time vertaalondertitels, navigatie-HUD, notificaties en een ingebouwde teleprompter. Onder de motorkap zit een Qualcomm AR1-chip met 2GB RAM en 32GB opslag, WiFi 6 en Bluetooth 5.3. De camera is een Sony IMX681 van 12 megapixel.

De Rokid AI Glasses Neo (€349) kiest bewust voor een display-free aanpak. Lichter — 38,5 gram — en goedkoper, maar alsnog volgestopt met AI. Via een ruisonderdrukkende microfoon praat je met ChatGPT of Gemini in 12 talen. Real-time vertaling werkt in 89 talen, de ingebouwde camera herkent objecten en geeft contextuele informatie, en navigatie gaat via audioinstructies. De bril gaat 12 uur mee op één lading, en de meegeleverde Power Capsule geeft meer dan 6 extra laadcycli.

Beide brillen zijn IPX4 waterdicht en geschikt voor op maat geslepen glazen.

ChatGPT én Gemini - geen lock-in

Wat Rokid onderscheidt van de meeste concurrenten is het open platform. Waar andere brillen vastzetten aan één AI-ecosysteem, ondersteunt Rokid meerdere LLM's tegelijk. De Rokid AI Glasses Neo is daarmee de eerste bril ter wereld die Google Gemini natively integreert - naast ChatGPT en de mogelijkheid om te koppelen aan Google Assistant en Apple Siri.

Zoro Shao, Global General Manager bij Rokid: "The future of computing is wearable, intelligent, and seamlessly integrated into our lives. With our open ecosystem and multi-LLM approach, we are not just launching products — we are enabling a new way for people to interact with AI in a more natural and empowering way."