Mark Gurman onthult nieuwe details over Apples eerste smart glasses - en ook het vertrek van Apples AI-chef wordt nu definitief.

Bloomberg's Mark Gurman heeft vandaag nieuwe details gedeeld over Apples aankomende smart glasses. Het wordt geen augmented reality-bril, maar een direct concurrent voor de Ray-Ban Meta-bril - met Apples eigen designhandschrift er nadrukkelijk op.

Vier stijlen, meerdere kleuren, acetaat

Apple test momenteel minimaal vier verschillende frameontwerpen. Volgens Gurman gaat het om een grote rechthoekige variant die doet denken aan Ray-Ban Wayfarers, een slankere rechthoekige versie vergelijkbaar met de bril van CEO Tim Cook zelf, een groter ovaal of rond montuur en een kleinere, verfijndere ronde variant. Apple verkent kleuren als zwart, oceaanblauw en lichtbruin.

De frames worden gemaakt van acetaat - een hoogwaardig en duurzaam materiaal dat normaal wordt gebruikt in premium brillenmerken. Apple wil met zijn eigen ontwerpen de plank slaan waar Meta samenwerkt met Ray-Ban: build quality en herkenbaarheid als onderscheidende factoren.

Het plan is om bij lancering meerdere stijlen aan te bieden, vergelijkbaar met hoe Apple de Apple Watch in 2015 introduceerde met een brede selectie van banden en uitvoeringen.

Twee camera's, uniek oval patroon

De glasses krijgen twee camera's. Eén voor foto's en video's in hoge resolutie, en één voor "computer vision" — contextuele waarneming van de omgeving die AI-functies als Visual Intelligence aandrijft. De camera's aan de voorkant zijn gerangschikt in een verticaal ovaal patroon, omgeven door indicatielampjes. Dat is een bewuste designkeuze waarmee Apple zich visueel onderscheidt van bestaande concurrenten.

Wat de bril kan

De eerste generatie Apple smart glasses heeft geen display. Wat de bril wél doet: meldingen tonen, foto's en video's maken, muziek afspelen, telefoongesprekken afhandelen, live vertalingen bieden en AI-functies uitvoeren via een verbeterde Siri. De glasses werken samen met een iPhone voor de meeste functies.

Onthulling staat gepland voor eind 2026 of begin 2027, met een release in het voorjaar of de zomer van 2027.