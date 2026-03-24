Apple heeft aangekondigd wanneer het zijn Worldwide Developers Conference houdt. Tijdens WWDC wordt de nieuwe versie van zijn besturingssysteem onthuld. WWDC vindt plaats van 8 juni tot en met 12 juni.

Apple WWDC

Het is echt een conferentie voor ontwikkelaars, maar hij wordt altijd afgetrapt met een presentatie van Apple. Een presentatie die wordt gestreamd en waarmee Apple de nieuwe update van zijn iOS in de spotlight zet. Zo weet je wat je over pak hem beet een half jaar kunt verwachten op je iPhone . Juni is altijd een belangrijke maand voor Apple-fans, omdat het een glimpje in de toekomst geeft.

Het voordeel aan iPhones is dat ze allemaal van hetzelfde besturingsssysteem gebruikmaken en je dus te weten komt wat je ook op al wat oudere toestellen kunt verwachten: ze worden namelijk allemaal geüpdatet, tenzij ze echt veel te oud zijn geworden. Naast de grote presentatie komt er meestal nog wel meer nieuws bij WWDC vandaan: er zijn dagenlang allemaal sessies voor ontwikkelaars en daar is vaak nog veel meer te leren over wat de toekomst van Apple’s software brengt.

Het gaat bovendien niet alleen om iPhones, het gaat ook om Apple Home , Wallet, Pay, iPadOS, WatchOS, TvOS, WatchOS en visionOS. Zelfs MacOS komt voorbij. Bovendien wil Apple er ook nog wel eens hardware aankondigen. Veel mensen hopen dat het een tipje van de sluier oplicht over de vouwbare iPhone die eraan schijnt te komen.

iOS 27

Er is nog weinig bekend van wat iOS 27 zal brengen, maar dat wordt op 8 juni dus bekend. De presentatie vindt plaats om 19:00 uur Nederlandse tijd, zoals altijd. Het enige wat we weten is dat het geen heel wilde upgrade zal zijn, maar dat het focust op prestaties. De echte hardwarelancering van Apple vindt altijd plaats in september, dan worden de iPhones, oordopjes, horloges en meer verwacht.

Apple heeft nu natuurlijk zijn tussentoestel, iPhone 17e, natuurlijk al uit de doeken gedaan, dus dat is niet iets wat we verwachten op WWDC. Daarom is de presentatie dit jaar waarschijnlijk toch een grotere verrassing dan eerdere jaren, al duurt het nog wel even voor het juni is en kan er in de tussentijd nog van alles lekken.