Apple-aandelen doken 5% na een Nikkei-rapport over productieproblemen. Uren later trok Bloomberg Mark Gurman dat recht: de vouwbare iPhone ligt op schema.

Gisteren zorgde een bericht van Nikkei Asia voor onrust: Apples eerste vouwbare iPhone zou vertraging oplopen door problemen in de engineeringtest-fase. De productieplanning zou gevaar lopen. Apple-aandelen zakten meteen met ruim 5%.

Diezelfde dag kwamen bronnen via Bloomberg terug met het tegengeluid. De foldable iPhone - intern ook wel iPhone Fold of iPhone Ultra genoemd - ligt gewoon op schema voor een lancering in september, naast de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Apple-aandelen krabbelden deels terug.

Één belangrijke kanttekening van Bloomberg zelf: de productie is nog niet opgestart, dus de timing staat niet vast. De lancering is pas over zes maanden.

Wat weten we over de telefoon?

De iPhone Fold opent als een boek en biedt een binnenste scherm van 7,7 inch en een buitenscherm van 5,3 inch. Apple heeft naar eigen zeggen de twee grootste struikelblokken van foldables aangepakt: schermkwaliteit en duurzaamheid. De vouw in het scherm is er nog wel, maar minder zichtbaar dan bij concurrerende modellen.

iOS 27 wordt geoptimaliseerd voor de foldable, met side-by-side apps en iPad-achtige multitasking. In landschapsmodus biedt de telefoon een breder beeld dan bestaande foldables - gunstig voor video en gaming.

De prijs? Meer dan $2.000, mogelijk oplopend tot rond de $2.900 voor de versie met de meeste opslag. Daarmee wordt het de duurste iPhone ooit.

Strategie

Apple verandert ook zijn releaseschema. De iPhone 18 Pro, Pro Max en de foldable komen in september. De budgetmodellen - iPhone 18, iPhone Air en iPhone 18e - verschijnen pas in het voorjaar van 2027. Dat geeft Apple het hele jaar door inkomsten in plaats van alles te concentreren rond één herfstmoment.

Mark Gurman noemde de foldable iPhone eerder al "de grootste overhaul in de geschiedenis van de iPhone". Ter vergelijking: iPhone 4, iPhone 6 en iPhone X waren groot - maar dit is een compleet nieuw formfactor.