Apple vindt de duurste iPhone nog niet duur genoeg

Het is uiteraard allemaal nog speculatie, maar feit is wel dat Apple er niet voor terugdeinst om de prijskaartjes van de iPhone te verhogen. Ooit, in 2007, vonden we 599 dollar al heel veel geld. Voor dat geld krijg je nu nog net een iPhone SE, maar dan moet je al niet meer kiezen voor het model met 128GB.

De fabrikant zou namelijk overwegen om in 2024 een ‘Ultra’ variant van de duurste iPhone uit te brengen. Wat die dan zou gaan kosten? Daarover doet de expert nog geen uitspraken, maar Apple kennende – kijkend naar de prijsverschillen tussen de diverse modellen – zou dat zomaar eens 200 tot 300 euro kunnen zijn. Daarmee zou het prijskaartje van de duurste iPhone dus wel eens in de buurt van de 2.500 euro kunnen komen. En die van het ‘instapmodel’ van de iPhone Ultra dan boven de 1.500 euro.

Als echte iPhone fan en tech-geek kies je natuurlijk voor het meest uitgebreide, en duurste, model. Dat is op dit moment de iPhone 14 Pro Max van 1TB. Daarvoor mag je op dit moment een slordige 2.126 euro neertellen. Als we de bespiegelingen van Apple-analist en expert Mark Gurman mogen geloven, dan vindt Apple dat er best nog ruimte is voor een nóg prijziger model.

Specsspeculatie

Over de specificaties van de iPhone Ultra, áls die er dus al komt, is nog niets bekend. Uiteraard wordt daar wel al over gespeculeerd. Genoemd worden, en dat is niet zo gek, een betere camera, en nog groter scherm. Ook het verdwijnen van de bekabelde oplader is een optie. Dat zou betekenen dat de iPhone Ultra alleen nog draadloos opgeladen kan worden.

Of de iPhone Ultra ook een opvouwbaar model gaat worden, of krijgt, waar in het verleden ook al vaker over gespeculeerd is? Wie het weet mag het zeggen.

