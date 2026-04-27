JBL rolt een reeks updates uit voor zijn premium Tour-serie. De belangrijkste: een nieuwe Sound Curve die het geluid van de Tour ONE M3 en Tour PRO 3 verfijnt. Bestaande gebruikers hoeven niets te kopen - de verbetering komt via een over-the-air update.

Betere geluidsstemming via de JBL Sound Curve

De vernieuwde Sound Curve is gebaseerd op de bekende Harman Curve, maar verder verfijnd door luisterpanels en audio -experts. Het resultaat is strakkere bas, helderdere vocalen en meer detail over het volledige frequentiebereik. JBL belooft geluid dat puurder en beter in balans klinkt - dichter bij hoe muziek origineel bedoeld is. De update is nu beschikbaar als firmware v4.8.0 voor de Tour ONE M3 en volgt later voor andere modellen in de serie.

Carsten Olesen, President Consumer Audio bij HARMAN, vertelt: “De manier waarop we luisteren is veranderd en de lat ligt hoger dan ooit. Met de vernieuwde JBL Sound Curve leveren we het meest heldere en natuurlijke geluid dat we ooit hebben ontwikkeld. Met de Tour ONE M3 laten we dat als eerste horen.”

Vernieuwde interface voor de Smart Charging Case en Smart TX

Naast de geluidsstemming krijgt de bediening van de Tour PRO 3 Smart Charging Case en de JBL Smart TX een opfrisbeurt. De nieuwe interface heeft grotere iconen, duidelijker kleurgebruik en een logischere menuopbouw. Schakelen tussen audiobronnen of deelnemen aan een Auracast-stream gaat voortaan in minder stappen. De update voor de Tour PRO 3 Smart Charging Case (v4.9.x) is nu beschikbaar; de Smart TX-update (v7.x.0) volgt op 30 april.

Nieuw: donkergroene kleurvariant

Voor wie zijn Tour ONE M3 wat meer karakter wil geven: JBL lanceert het model in een nieuwe kleur. Donkergroen met koperaccenten, geïnspireerd op de Britse autosport. Stijlvol zonder overdreven te zijn.