JBL Tour Pro 3: Next-level draadloze oordopjes met smart case

De markt voor draadloze oordopjes is competitief, maar JBL zet met de Tour Pro 3 een flinke stap vooruit. Met een combinatie van uitstekende geluidskwaliteit, slimme functies en een innovatief oplaaddoosje met touchscreen onderscheidt dit model zich van de concurrentie. Zijn deze oordopjes de ideale keuze voor liefhebbers van muziek, podcasts en handsfree bellen? We zochten het uit.

Design en comfort

JBL heeft bij de Tour Pro 3 gekozen voor een premium en gestroomlijnd ontwerp. De oordopjes voelen licht aan en worden geleverd met meerdere maten siliconen eartips, zodat ze bij vrijwel iedereen comfortabel zitten. De IPX5-waterbestendigheid betekent dat ze bestand zijn tegen regen en zweet, ideaal voor dagelijks gebruik of sportieve activiteiten. De ergonomische vormgeving zorgt ervoor dat ze goed in het oor blijven zitten, zelfs bij intensieve bewegingen.

De smart case is niet alleen functioneel, maar straalt ook luxe uit. Het strakke ontwerp met een ingebouwd LED-touchscreen maakt het bedienen van de oordopjes eenvoudig en intuïtief. Dit betekent minder afhankelijkheid van je smartphone, wat vooral handig is als je onderweg bent.

Geluidskwaliteit en technologie

Het JBL Pro Sound zorgt voor een diepe bas, heldere middentonen en sprankelende hoge tonen. Dankzij Adaptive Noise Cancelling (ANC) filteren de oordopjes storende geluiden weg, terwijl Ambient Aware en TalkThru-modus je de mogelijkheid geven om omgevingsgeluiden door te laten als dat nodig is. Dit maakt ze niet alleen ideaal voor het luisteren naar muziek, maar ook voor gebruik in drukke omgevingen zoals openbaar vervoer of kantoorruimtes.

De 6-microfoonopstelling garandeert kraakheldere telefoongesprekken, zelfs in rumoerige omgevingen. Of je nu in een druk café zit of een videogesprek voert in een lawaaierige omgeving, de Tour Pro 3 zorgt ervoor dat je stem altijd goed verstaanbaar is.

Smart Case: een echte gamechanger

Wat deze oordopjes echt onderscheidt, is de innovatieve smart case met een ingebouwd touchscreen. Dit geeft je direct toegang tot belangrijke instellingen zoals volume, ANC en batterijstatus zonder je telefoon te hoeven pakken. Het design is intuïtief en praktisch, waardoor je nog meer controle hebt over je luisterervaring.

De case biedt niet alleen een extra laag gebruiksgemak, maar verlengt ook de batterijduur aanzienlijk. Door slim energiebeheer kun je de oordopjes meerdere dagen gebruiken zonder tussentijds opladen. Dit maakt de JBL Tour Pro 3 perfect voor mensen die vaak reizen of een drukke levensstijl hebben.