Tour PRO 2: JBL presenteert oordopjes met scherm in de case

JBL kondigt twee nieuwe Tour-producten aan, namelijk de JBL Tour PRO 2 True Wireless-oordopjes en de Tour PRO 2 True Wireless-hoofdtelefoon. Het meest bijzondere zijn de oordopjes: die hebben namelijk een schermpje in de case. Niet voor Tetris of Snake (helaas, al hopen we natuurlijk dat iemand daarvoor nog met een mod komt), maar wel om het EQ van je audio in te stellen en je muziek op play of pauze te zetten.

Bijzondere case Het geluid van deze oordopjes hebben we nog niet kunnen testen, maar het gaat bij deze gadget niet alleen om het geluid: het schermpje in de case is een eyecatcher: het is een touchscreen waardoor je je muziek kunt beheren, zoals een nummer skippen, pauzeren of weer laten doorspelen. Je kunt zelfs een van de vooraf gemaakte achtergrondjes kiezen voor op het scherm. Ook kun je het gekozen EQ zien op de case. Erg handig, want je hebt hiervoor nu niet meer de app nodig, dus als je op je laptop werkt en de case naast je hebt liggen, dan kun je daar even snel op drukken om naar het volgende nummer te gaan. Het is (nog) niet mogelijk om de oordopjes te vinden via ‘find my phone’, maar wel is het mogelijk om de oordopjes een piep-geluid te laten maken voor als je naar ze op zoek bent. De oordopjes zijn verder voorzien van een microfoon aan de zijkant en aan de binnenkant, om zowel actieve noise cancelling te regelen als je stem op te vangen voor als je ze gebruikt in een meeting of telefoongesprek. De oordopjes hebben een batterijduur van 10 uur, maar met de case kun je dit verlengen naar 40 uur, zonder ruisonderdrukking.

JBL PRO 2 True Wireless-oordopjes De oordopjes zijn 30 procent minder groot dan hun voorganger en hebben een platter design, waardoor je er hopelijk geen fluittonen door hoort wanneer je op de fiets zit, en waardoor ze hopelijk minder snel blijven hangen aan bijvoorbeeld haar of de elastiekjes van een mondkapje. Het is ook mogelijk om een oortest te doen met deze oordopjes, om te kijken of je ze wel goed in je oor hebt zitten. Er wordt dan gekeken of er geen audiolek is en hij zal je aanraden om eventueel andere ‘rubbertjes’ te gebruiken die beter in je oor passen. Qua waterdichtheid kun je er beter niet mee gaan zwemmen of ze gaan wassen, maar krijg je een keer een plensbui op je hoofd, dan is dat geen ramp. Ook zweet als je gaat sporten is geen probleem voor deze oordopjes. Heb je last van gehoorbeschadiging, dan kunnen deze oordopjes zo worden ingesteld dat rechts bijvoorbeeld net even anders geluid geeft dan links, waardoor je audio-ervaring alsnog hetzelfde is. Ook zit er SilentNow op, een optie waarmee je een wekkertje kunt zetten zodat je een alarm hoort wanneer je weer wakker moet worden, terwijl de actieve noise cancelling nog steeds aan is.

Hierboven zie je de commercial van de voorganger van Tour PRO 2. JBL Tour PRO 2-hoofdtelefoon Tour is de high end-lijn van JBL en het is dan ook de bedoeling dat de Tour PRO 2 True Wireless-hoofdtelefoon gaat wedijveren met bijvoorbeeld de hoofdtelefoon van Apple, of met de WH-100XM-lijn van Sony. Net als de oordopjes maakt ook de hoofdtelefoon gebruik van True Wireless-technologie, waardoor je hem draadloos kunt gebruiken. Daarnaast is er actieve ruisonderdrukking aanwezig. Het is de bedoeling dat je deze hoofdtelefoon de hele dag op kunt houden, want hij is 268 gram en dat maakt hem erg licht. Dat hij zo licht is, biedt enerzijds veel comfort, maar het zorgt ook dat zijn uitstraling iets minder luxe is dan bijvoorbeeld zijn concurrenten. Dat JBL de concurrentie achterna gaat blijkt onder andere uit de functie Smart Talk. Hierbij kun je muziek luisteren, maar als je bijvoorbeeld bij de kiosk op het station een koffie besteld, dan hoort de hoofdtelefoon het via zijn vier microfoons en zal hij het geluid tijdelijk dempen.

EQ Je kunt zelf kiezen of dat 5 seconden, 10 of 20 seconden moet zijn. Noise-cancelling wordt hierbij ook uitgeschakeld, zodat je de ander ook kunt horen. Wel lijkt het natuurlijk wat vreemd om met een hoofdtelefoon nog op je koffie te bestellen, maar nu steeds meer hoofdtelefoons hiertoe in staat zijn wordt het al iets minder opmerkelijk. In ieder geval bevat het apparaat drivers van 40mm en heeft hij een batterijduur van 50 uur, waardoor je er met gemak een paar dagen mee vooruit kunt. Zet je echter de actieve ruisonderdrukking aan, dan zal de batterij harder achteruitgaan. Die actieve noise-cancellation kun je onder andere aanzetten met behulp van de JBL-app, waarin je ook het EQ van het geluid kunt instellen. Het is nu ook mogelijk dit te personaliseren.

Hoortest Je kunt zelfs een hoortestje doen met het apparaat, zodat je tonen die je door doofheid niet meer goed kunt horen, toch semi hoort omdat er een alternatief voor wordt gevonden. Hierdoor krijg je een rijkere audio-ervaring. Sowieso kalibreert deze hoofdtelefoon ongeveer 50.000 keer per seconde, dus ook als je bijvoorbeeld oorbellen draagt of een bril, dan houdt hij rekening met eventuele audiolekkage. Verder maakt deze draadloze hoofdtelefoon contact via Bluetooth 5.3. Ook is er draadloze ruimtelijke audio aanwezig, waarmee een film of muziek nog beter tot leven moet komen. De hoofdtelefoon simuleert hierbij als het ware alsof je in een kamer staat met allemaal speakers om je heen. Het maakt daarbij niet uit of je Netflix kijkt of muziek luistert, of wat de bron is: deze hoofdtelefoon voegt de ruimtelijke audio vanzelf toe. Ook zijn spraakassistenten zoals Google Assistant en Alexa op de hoofdtelefoon aanwezig. Zowel de Tour PRO 2 True Wireless-oordopjes als de hoofdtelefoon verschijnen in het feestdagenseizoen van dit jaar. De oordopjes kosten 249 euro, de hoofdtelefoon kost 299 euro.