​Wat je moet weten over de verschillende typen noise cancelling

Toe aan nieuwe oordopjes en overweeg je een variant met noise cancellation? Dan is het handig om te weten wat dat eigenlijk inhoudt. Er zijn namelijk meerdere varianten te kiezen en de verschillen zijn groot. Dit moet je weten over de verschillende soorten noise cancelling oordopjes en hoofdtelefoons.

Het voordeel van noise cancellation is niet alleen dat je ongewenste geluiden niet hoort: je hebt ook meer focus op de geluiden die je wel wilt horen. Zo hoef je je muziek niet zo hard te zetten, omdat je het beter kunt horen doordat alle ruis eruit is. Zo kun je muziek luisteren meer op een manier die de artiest heeft bedoeld. Of in een videoconferentie: dan hoor je ook beter wat je collega of klant te zeggen heeft. Zowel je brein als je trommelvliezen zijn je waarschijnlijk zeer dankbaar met een paartje noise cancelling oordopjes.

Heb je überhaupt geen idee wat noise cancelling betekent, geen probleem. Het wordt ook wel ruisonderdrukking genoemd, al is dat misschien niet helemaal een passende term. Er wordt namelijk niet alleen ruis uit je gesprek gefilterd, ook harde geluiden zijn niet te horen met goede noise cancelling oordoppen. Een huilende baby in het vliegtuig kan zelfs onhoorbaar zijn als je de juiste oordoppen koopt.

Actieve en passieve ruisonderdrukking

Wel zijn er verschillende soorten noise cancelling: actief en passief. Actief is de betere variant: hierbij zijn er microfoons in de hoofdtelefoon geplaatst die een analyse maken van het omgevingsgeluid. Het apparaat zelf genereert een tegengeluid ter compensatie en het gevolg is dat jij het geluid niet hoort. Dit is de beste manier van ruisonderdrukking. Passief is eigenlijk hetzelfde effect als gehoorbescherming indoen: het dempt het geluid vooral, waardoor het niet per se tegen zo’n schreeuwende baby bestand is. Echter hangt ook dat weer af van het merk en type oordopje dat je koopt, maar ook van de instellingen. Tegenwoordig heeft elk merk wel zijn eigen app bij zijn oordopjes en daarin kun je soms zelfs instellen hoe hevig de ruisonderdrukking moet zijn.

Soms is het namelijk helemaal niet zo slecht om toch wat omgevingsgeluid te horen. Denk bijvoorbeeld aan een kantoortuin waarbij collega’s soms toch even iets naar je roepen, maar ook in het verkeer: je moet wel de hulpdiensten horen aankomen (of een auto). Nu kun je bij alle oordopjes met noise cancellation gelukkig sowieso de functie helemaal uitschakelen, maar het is een groot voordeel als je hem zelf van een bepaalde mate van ruisonderdrukking kunt voorzien (vaak heet dit de transparante modus, hierbij hoor je er nog wel wat geluid doorheen).