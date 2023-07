Review: JBL Tour PRO 2 True Wireless: slim en nog innovatiever

JBL introduceerde eerder dit jaar een setje nieuwe geavanceerde oordopjes: de JBL Tour PRO 2 True Wireless. Oordopjes die worden geleverd met een innovatieve en slimme oplaadcase. En verder natuurlijk beschikken over een reeks functies die je mag verwachten van een merk als JBL. Met ondermeer een slimme, en toch weer naadloze gebruikerservaring, goede audio, waaronder het meeslepende JBL Spatial Sound. Gaan zo'n 40 uur mee, (10 uur + 30 uur met de case). Erg handig is verder de test waarbij het omgevingsgeluid in beeld wordt gebracht. De ANC-prestaties (Active Noise Canceling) worden daar vervolgens op aangepast. Het is nogal een verschil of je thuis in een rustige omgeving zit te werken of net een vliegtuig instapt voor je volgende citytrip. Je zal altijd in pure stilte kunnen genieten, de software zorgt ervoor dat je geen verschil merkt of je nu in een lawaaiige omgeving zit of niet. De JBL Tour PRO 2 is sinds januari van dit jaar verkrijgbaar in de kleuren zwart en champagne.

Innovatieve en slimme oplaadcase De nieuwe oortjes zijn dus gelanceerd met een van de slimste en innovatieve oplaadcases. Wat als eerste opvalt is het heldere 1,45" inch LED-touch-display. Waarop je ondermeer de batterij percentages ziet staan van beide oortjes, en die van de case. Maar ook de tijd en de status van de bluetooth-verbinding. Na het unlocken van de case (een swipe naar rechts) kom je in een uitgebreid menu met volop mogelijkheden om de case en het geluid van de oortjes verder te personaliseren en beheren. Zo kan je ondermeer ervoor kiezen om muziek af te spelen (er zit ook een equaliser functie op), de oordopjes aanpassen, en oproepen, berichten en social media-meldingen in realtime ontvangen zonder je telefoon aan te hoeven raken. Maar dan zit je wel nog met de oplaadcase van je draadloze oordopjes in je handen. Zoals altijd bij oortjes, als je ze na gebruik niet direct terugstopt in de case, is de kans groot dat je even moet zoeken. Met de 'find my buds' functie geef je zelf aan of je het linker of rechteroortje kwijt bent (of beide natuurlijk voor de echte sloddervos.) Probeer het niet even zomaar een keertje uit, er staat ook een duidelijke melding dat je ze niet in je oren wilt hebben als deze functie gaat gebruiken.

JBL Headphones App Van alle slimme functies die te vinden zijn op de innovatieve oplaadcase is alles en nog meer ook te vinden in de handige JBL Headphones app (beschikbaar voor iOS en Android). Via de app krijg je ondermeer de mogelijkheid om de software updates uit te voeren, hierbij hoef je enkel te zorgen dat de beide oortjes of de case dicht in de buurt van je smartphone ligt. Maar kan je een gehoortest (een soort piepjes test) doen om het geluid te personaliseren aan jouw oren. Je kan verder ook de juiste pasvorm kiezen, hiermee bepaal je dus zelf wat voor jou een lekkere fit is. Zeker bij langdurig gebruik handig om dit vooraf even goed te testen. En andere handige functies als de Ambient Sound-regelaar. Equalizer, Spatial sound en instellingen voor gebaren (voor als je de oortjes in hebt.) Maar ook VoiceAware en persoonlijke geluidsversterking en natuurlijk alle functies die we eerder al bij de case omschreven hebben. Een erg uitgebreide app, maar ideaal voor iemand die graag zelf alles wilt personaliseren. Uiteraard zijn de oortjes ook zonder app te gebruiken, maar dan mis je dus wel wat handige functionaliteiten.

Specs van de JBL Tour PRO 2 True Adaptive noise canceling met aanpasbare ANC en aanpasbaar omgevingsgeluid

10 mm dynamische drivers aangedreven door JBL PRO-geluid

Aanpasbare geluidservaring met Personi-fi 2.0

Meeslepende JBL Spatial Sound.

40 uur totale muziekweergave - 10 uur in de oordopjes en nog eens 30 uur in de case.

6-mic perfecte telefoongesprekken met VoiceAware.

Bluetooth 5.3, LE Audio-connectiviteit.

Ovaal buisontwerp met meerdere maten oordopjes voor comfort, prestaties en de perfecte afdichting.

De oortjes zijn beschikbaar via ondermeer de webshop van JBL voor 249,95 euro. Alle slimme functionaliteiten in combinatie met het bekende JBL Pro Sound maken van de JBL Tour PRO 2 een van de must-have oortjes van dit moment. Ze werden al geprezen op de CES, en nu we ze zelf ervaren hebben kunnen we dat alleen maar beamen.