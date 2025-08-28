JBL onthult 3 nieuwe Quantum-headsets

Tijdens Gamescom 2025 presenteerde JBL drie nieuwe Quantum-gamingheadsets én een flinke software-update voor QuantumENGINE. De nieuwe line-up bestaat uit de JBL Quantum 950, 650 en 250, elk met een vernieuwd design, verbeterd comfort en krachtige audio. Het topmodel, de Quantum 950, wordt geleverd met een dubbellaadsysteem en oplaadstation. Tegelijkertijd maakt JBL ruimtelijk geluid (Spatial Sound) beschikbaar voor alle Quantum-headsets via een gratis software-update.

JBL Quantum 950: vlaggenschip met dubbellaadsysteem

De Quantum 950 zet de toon voor de nieuwe generatie gamingheadsets. Dankzij een dubbele accu hoef je nooit meer een speelsessie te onderbreken. Een lege batterij wissel je direct om, terwijl de andere in het oplaadstation laadt. Het station fungeert bovendien als lossless 2.4 GHz dongle met snelle toegang tot audio- en belichtingsinstellingen.

De headset ondersteunt daarnaast Bluetooth 5.3, bedrade connectiviteit, en is volledig multiplatform inzetbaar – van PC en console tot mobiel. Qua audio pakt JBL uit met:

JBL Quantum Spatial Sound met 3D head tracking

Active Noise Cancellation

Nieuwe 50mm carbon drivers

Hi-Res-gecertificeerde audio

JBL Quantum 650 en 250

De Quantum 650 biedt veel van dezelfde functies tegen een lager prijspunt. Zo krijg je JBL’s Spatial Sound en de nieuwe drivertechnologie, gecombineerd met flexibiliteit in verbindingen: draadloos via 2.4 GHz of Bluetooth 5.3, of bedraad.

De Quantum 250 richt zich op eenvoud en toegankelijkheid. Met een lichte, comfortabele bouw en een plug-and-play bedrade verbinding is dit model ideaal voor gamers die zonder gedoe willen starten – of dat nu op PC, console of mobiel is.