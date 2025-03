JBL lanceert de Flip 7, Charge 6 speakers en breidt de PartyBox-serie uit

Vanuit Londen heeft JBL weer een aantal nieuwe speakers gelanceerd. Met ondermeer de opvolgers van zijn meest geliefde draagbare Bluetooth-speakers: de JBL Flip 7 en JBL Charge 6. Met deze nieuwe speakers speelt JBL in op de laatste audiotrends en heeft het zijn populaire luidsprekers voorzien van een vernieuwd design om een krachtiger, meer uitgesproken geluid te laten horen. Beide speakers maken gebruik van de gepatenteerde AI Sound Boost-technologie, die muziek in real-time analyseert en de driver in de speaker optimaliseert zonder dat er vervorming optreedt.

Flip 7

De Flip 7 is vernieuwd met een verwisselbare lus en een karabijnhaak, waardoor het nog gemakkelijker is om je favoriete muziek overal mee naartoe te nemen. Of je nu wil ontspannen in de tuin, de fiets pakt naar het strand of afspreekt met vrienden in het park: de Flip 7 is een ideale speaker om mee te nemen. De speaker maakt gebruik van AI Sound Boost voor krachtige bas zonder vervorming en een verbeterde tweeter met een koepelvormig ontwerp. Hierdoor levert de Flip 7 heldere klanken op hogere volumes, ongeacht de omgeving. De nieuwe IP68-waterdichte en stofbestendige classificatie zorgt ervoor dat je je muziek mee kunt nemen zonder je zorgen te maken over water of stof. Andere nieuwe functies zijn een langere batterijduur van maximaal 16 uur met Playtime Boost, de nieuwste Bluetooth 5.4 voor verbeterde draadloze verbinding en ondersteunt Auracast, zodat je audio vanuit één audiobron kunt delen met andere JBL speakers die compatibel zijn met Auracast.

JBL Flip 7 specs:

JBL Pro Sound met AI Sound Boost

Gecertificeerd voor Bluetooth Core 5.4

Tot 16 uur afspeeltijd met Playtime Boost

IP68-gecertificeerd waterdicht, stofdicht en valbestendig ontwerp

Multi-speaker verbinding via Auracast met JBL Auracast-compatibele luidsprekers

Ingebouwd PushLock-systeem met verwisselbare draagaccessoires

High-resolution lossless audio via USB-C-aansluiting

JBL Portable App

De JBL Flip 7 is vanaf 1 april 2025 verkrijgbaar via JBL en geselecteerde retailers, en heeft een adviesprijs van €149,99. Beschikbare kleuren zijn zwart, blauw, wit, rood, camo, roze en paars.